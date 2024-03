Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: retournement de tendance de dernière heure information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 23:57









(CercleFinance.com) - La bourse de New York semble un peu à court d'inspiration après la phase d'euphorie de la fin de semaine précédente: la tendance s'est d'ailleurs retournée dans l'après-midi, le S&P500 passant de +0,3% à -0,3% (-0,5% au cours de la dernière heure de cotations), le Nasdaq qui était bien parti pour battre un record de clôture avec une culmination à 16.475, finit au plus bas du jour, à 16.315 (-0,4%).



Quelques gérants se demandent si les propos de Jerome Powell tenus mercredi dernier n'ont pas été sur-interprétés et si la FED sera vraiment capable de délivrer 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année si l'inflation rebondit dans le sillage du pétrole (81,5$ à 82$ sur le WTI ce mardi) ou du gaz.



Même si le 'VIX' n'a quasiment pas bronché, Wall Street semble moins serein à 48H de la fin du 1er trimestre mais ce n'est pas très grave car les habillages de bilan devraient prédominer et la hausse des indices US semble s'inscrire dans la logique des 21 précédentes semaines de progression continue depuis fin octobre 2023, et surtout depuis le 5 janvier dernier (envol de +13% du Nasdaq en 10 semaines, sans aucun retracement).



Les investisseurs viennent ont pris connaissance des chiffres des commandes de biens durables puis de la confiance des consommateurs du Conference Board.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ressorti à 104,7 ce mois-ci, contre 104,8 en février.



Si la composante du jugement des consommateurs mesurant la situation actuelle s'est en effet améliorée à 151, contre 147,6 le mois dernier, celle des anticipations s'est nettement repliée à 73,8 après 76,3 en février.



Le Département du Commerce fait état de commandes de biens durables aux Etats-Unis en progression de 1,4% le mois dernier par rapport au précédent, après une chute séquentielle de 6,9% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de 6,1%).



Toutefois, en excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont rebondi de 3,3% en février, les commandes américaines de biens durables ne se sont accrues que de 0,5% sur la période.



D'autres indicateurs importants suivront, comme la dernière estimation du PIB américain de quatrième trimestre attendue jeudi, mais le point d'orgue de la semaine sera la statistique des revenus et dépenses des ménages de février.

Cette publication, dont la composante des prix est la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, permettra d'affiner les pronostics en vue des prochaines décisions de la Fed.





