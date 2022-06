Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: retournement à la baisse suite à l'ISM information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 17:14









(CercleFinance.com) - Après avoir initialement progressé, la Bourse de New York s'est retournée à la baisse mercredi matin en réaction à un indicateur économique ravivant le scénario d'une accélération du resserrement monétaire.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles lâche 0,7% à 32.754,1 points, tandis que le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, cède 0,3% à 12.043,3 points.



Contre toute attente, l'indice ISM manufacturier est remonté à 56,1 le mois dernier, contre 55,4 en avril, alors que les économistes l'attendaient en repli à 54,2.



L'indice se maintient ainsi bien au-dessus du seuil des 50 points, témoignant d'une croissance du secteur manufacturier, et ce pour le 24ème mois consécutif.



Cette accélération de l'industrie manufacturière semble démentir le scénario selon lequel la reprise économique est en train de s'essouffler aux Etats-Unis.



L'annonce est donc venue raviver la perspective d'une accélération du cycle de resserrement monétaire amorcé par la Réserve fédérale dans les mois qui viennent.



Les économistes de BNP Paribas disent s'attendre à des hausses de taux de 50 points de base à l'issue des réunions de juin, juillet et septembre, puis de 25 points en novembre et décembre.



Cette séance de mercredi marque d'ailleurs le premier jour de l'opération de réduction du bilan de la Fed, qui se chiffre aujourd'hui à près de 9.000 milliards de dollars.



De plus, avec la poursuite du cycle de remontée des taux, les investisseurs se mettent de nouveau à redouter la perspective d'un ralentissement de la croissance, voire d'une retombée en récession de l'économie.





