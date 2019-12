Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : retournement à la baisse en début de matinée Cercle Finance • 05/12/2019 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la baisse jeudi matin après avoir initialement progressé dans de faibles proportions, qui trahissaient un certain manque de conviction. L'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles - qui gagnait initialement 0,2% - affiche désormais un repli symétrique de 0,2%. Le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, limite pour sa part son repli à 0,1%. La progression initiale - qui suivait des indicateurs économiques favorables - s'est faite dans de faibles volumes qui illustraient une réticence des investisseurs à faire immédiatement repartir le train de la hausse après la correction du début de semaine. Pour atteindre de nouveaux records, il faudrait que les inquiétudes liées aux questions commerciales se dissipent, une condition qui semble difficile à remplir pour le moment, d'où l'hésitation apparente du marché ce matin. En l'absence d'accord entre les Etats-Unis et la Chine, toute une série de majorations de droits de douane sur plusieurs milliards de dollars de produits chinois entreront en vigueur le dimanche 15 décembre. Côté valeurs, le début de séance a été marquée par la première cotation du géant des médias ViacomCBS, né de la fusion tout juste finalisée entre Viacom et CBS, dont le cours de Bourse s'effrite actuellement de 1,4%. Apple (+0,7%) et Nike (+1,4%) parviennent néanmoins à progresser, aidés par des commentaires d'analystes encourageants.

