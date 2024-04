Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: retournement à la baisse avec les taux information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la baisse mercredi matin alors que les rendements des emprunts d'Etat repartaient à la hausse sur fond de craintes d'un report des baisses de taux de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 38.359,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 15.723,2 points.



Les marchés d'actions américains avaient ouvert dans le vert, ou à des niveaux proches de leur équilibre, avant que les taux ne remontent au contact de leurs pires niveaux annuels.



Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la remontée rime souvent avec repli des actions, prend cinq points à plus de 4,65%.



La crainte d'un maintien des taux élevés pendant une période prolongée a été nourrie ce matin par la publication de commandes de biens durables bien plus fortes que prévu.



Celles-ci sont ressorties en hausse de 2,6% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse séquentielle de 0,7% en février.



Du côté des résultats, Tesla s'envole de 13% suite à des comptes trimestriels décevants, qui se sont néanmoins accompagnés de la présentation de projets encourageants dans l'IA ou les modèles d'entrée de gamme.



Sur le Dow, Visa progresse de 0,5% dans le sillage de trimestriels solides et de la confirmation de ses objectifs annuels, un 'soulagement' de l'avis de certains analystes.



Les résultats de Hasbro (+12%) ou encore Texas Instruments (+7%) sont également bien accueillis par le marché.



L'indice qui mesure la volatilité du S&P 500, baptisé 'indice de la peur', repart à la hausse et gagne près de 2% à presque 16 points, un niveau correspondant toutefois à ses plus bas des dernières semaines.





