Wall Street: retour modéré de la confiance jeudi

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont retrouvé quelques couleurs jeudi, au lendemain d'un net repli sur les annonces de la Fed : le Dow Jones a grappillé 0,2% à 32105 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est octroyé une progression de 1% à 11787 points.



Mercredi, les deux indices américains avaient perdu autour de 1,6% suite aux décisions de politique monétaire de la Fed, qui a relevé ses taux de 25 points de base tout en signalant de prochaines hausses de taux.



Après les propos de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, les investisseurs se disaient néanmoins que l'institution commençait probablement à se rapprocher de la fin de son cycle de hausse de taux.



La publication, jeudi, d'indicateurs économiques américains plutôt solides a en outre relancé leurs espoirs d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, considéré comme le scénario idéal du point de vue des marchés financiers.



En effet, les inscriptions aux allocations chômage se sont tassées de 1.000 la semaine dernière, à 191.000, manifestant ainsi la robustesse persistante de l'emploi, et les ventes de logements neufs (+1,1%) ont poursuivi leur remontée en février.



S'agissant des valeurs, les opérateurs ont salué la publication trimestrielle du groupe agroalimentaire General Mills (+2,8%), accompagnée d'un relèvement d'objectifs, et surtout celle du groupe de conseil Accenture (+7,3%).



Boeing a gagné 0,9% alors que les analystes de Wolfe Research considéraient que le titre du constructeur aéronautique représentait une opportunité d'achat en-dessous des 200 dollars, un seuil enfoncé la veille par la valeur.





