Wall Street: retour en force grâce à Amazon et Intel

(CercleFinance.com) - Après avoir vécu une semaine difficile, la Bourse de New York devrait ouvrir sur une note haussière vendredi matin, soutenue par l'accueil enthousiaste réservé aux résultats de deux poids-lourds de la technologie, Amazon et Intel.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les résultats largement supérieurs aux attentes publiés par Amazon et Intel ont nourri l'optimisme des investisseurs sur la santé des entreprises et la vigueur de l'économie en général.



Amazon a notamment su rassurer Wall Street en dévoilant un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, les réductions de coûts engagées par le géant du commerce en ligne lui ayant permis d'améliorer ses marges.



Ces annonces faisaient monter le titre de plus de 5% dans les transactions électroniques d'avant-Bourse, rassurant les investisseurs après les publications plus contrastées des derniers jours.



Autre vedette du jour, Intel est attendu en hausse de 7% à l'ouverture après avoir fait état de résultats de 3ème trimestre bien meilleurs que prévu et dévoilé de solides perspectives pour la fin d'année.



La tendance est également soutenue par les derniers chiffres de l'inflation, qui montrent que la hausse des prix a poursuivi sa décélération au mois de septembre.



L'indice PCE des prix hors alimentation et énergie, la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, a marqué le pas le mois dernier en ressortant en hausse de 3,7% en rythme annuel, contre +3,8% en août.



Les rendements des emprunts d'Etat américains restent stables, peu influencés par les chiffres de l'inflation, avec un rendement des Treasuries à dix ans inchangé ou presque autour de 4,85%.



Sur l'ensemble de la semaine, ce taux de référence - qui dépassait le seuil des 5% lundi dernier - se diriger vers un repli de plus de six points de base.



Le pétrole, dont l'envolée a été l'un des faits marquants des dernières semaines sur fond de tensions au Proche-Orient, s'oriente également vers un net recul sur la semaine.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite actuellement à 84,7 dollars, à comparer avec plus de 88,7 dollars vendredi dernier.





