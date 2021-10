Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : retour en direction des sommets information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, soutenue par les résultats supérieurs aux attentes de Goldman Sachs et les chiffres meilleurs que prévu des ventes au détail. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais affichent des gains allant de 0,3% à 0,7%, annonçant un début de séance en territoire positif. Très attendu par les marchés, Goldman Sachs n'a pas déçu ce matin en dévoilant des comptes de troisième trimestre bien au-dessus des prévisions du consensus. La firme de Wall Street a fait état d'un bénéfice net trimestriel de 5,3 milliards de dollars, en progression de 60% par rapport à la même période un an plus tôt, soit un BPA par action de 14,93 dollars. A titre de comparaison, les analystes prévoyaient un profit de l'ordre de 10 dollars par titre. Le bon démarrage de la saison des résultats trimestriels et des chiffres de l'inflation mois problématiques que prévu ont permis au Dow Jones de reprendre une partie de ses récentes pertes au cours des dernières séances. L'indice se situe désormais à environ 2% de ses records du mois d'août. Statistique importante en raison du poids de la consommation des ménages aux Etats-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 0,7% au mois de septembre, grâce notamment à la vigueur des ventes d'essence (+1,8%). Toujours du côté des indicateurs, les prix à l'importation ont rebondi de 0,7% en septembre, essentiellement sous l'impulsion de la fort hausse du prix du carburant, mais l'inflation sous-jacente reste, elle, faible. Hors produits pétroliers, les prix à l'importation sont restés inchangés le mois dernier. Moins suivi, l'indice Empire State du secteur manufacturier dans la région de New York est reparti à la baisse en octobre, ressortant à 19,8 pour le mois en cours, contre 34,3 en septembre. les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des stocks des entrepriseset de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

