Wall Street: retour du pessimisme à propos de la Fed information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a cédé du terrain mercredi, les opérateurs ayant fait, dans un second temps, une lecture plus pessimiste des propos tenus la veille par le président de la Fed : le Dow Jones a reculé de 0,6% à 33949 points et le Nasdaq Composite, de 1,7% à 11911 points.



Les marchés d'actions américains avaient pris le chemin de la hausse mardi, suite aux propos de Jerome Powell qui avait fait savoir que le durcissement de la politique monétaire pourrait à nouveau se renforcer dans les mois qui viennent, des propos d'abord jugés sans surprise.



'Il a déclaré que la persistance de la vigueur du marché de l'emploi pourrait signifier que la remontée des taux directeurs pourrait s'achever à des niveaux bien supérieurs à ce que les marchés anticipent actuellement', soulignait cependant BofA.



Le pessimisme concernant la politique à venir de la Fed a été conforté ce mercredi par des propos d'autres responsables de la banque centrale, venus 'enfoncer le clou' après le discours de Jerome Powell à Washington.



'Christopher Waller a notamment déclaré que la banque centrale pourrait devoir relever les taux plus haut que prévu, tandis que John Williams a réitéré ses préoccupations quant à un assouplissement excessif des conditions financières', notait ainsi Wells Fargo.



La morosité de Wall Street n'a pas empêché certaines sociétés, dont les résultats trimestriels ont convaincu, de se distinguer, à l'image d'Uber (+5,5%), Criteo (+3,5%), Yum! Brands (+1,6%), à la différence de Coty (-1,8%) et surtout Under Armour (-8,2%).



CVS Health a gagné 3,5% après un BPA ajusté quasiment stable au quatrième trimestre, et l'annonce d'un accord pour l'acquisition d'Oak Street Health, pour une valeur d'entreprise d'environ 10,6 milliards de dollars.



Au chapitre macroéconomique, les stocks des grossistes américains ont à peine augmenté en décembre (+0,1%) et les stocks de pétrole brut des Etats-Unis se sont accrus de 2,4 millions de barils la semaine dernière.