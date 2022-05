Wall Street: retour des chasseurs de bonnes affaires information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Après avoir aligné sept semaines consécutives de baisse, Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, la cote profitant de modestes achats à bon compte dans un marché toujours aussi prudent.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent entre 0,8% et 1%, annonçant un redressement de la tendance dans les premiers échanges.



Suite à une nouvelle semaine difficile, où les indices ont notamment pâti des difficultés de la grande distribution, un mouvement de chasse aux bonnes affaires devrait s'opérer, mais sans grande conviction.



L'indice S&P 500 est brièvement entré vendredi en territoire de 'marché baissier', une figure marquée par une chute de plus de 20% par rapport à ses récents plus hauts.



Après ce genre de mouvement massif de vente, les chasseurs de bonnes affaires ont tendance à faire leur apparition en partant à la recherche de titres survendus.



En l'absence d'actualités significatives ou d'indicateurs majeurs, les investisseurs devraient être se montrer sensibles aux questions de valorisation et se porter sur les valeurs qui ont le plus baissé.



'Beaucoup d'entreprises affichent aujourd'hui des résultats bien au-dessus de ceux d'avant la pandémie, alors que leurs course de Bourse évoluent, eux, à des niveaux proches ou inférieurs de ceux de 2019', fait-on valoir chez Raymond James.



Pour les stratèges d'Edward Jones, le récent épisode de volatilité pourraient receler quelques opportunities d'achat.



'Prédire le point bas (ou le point haut) des marchés est bien connu pour être un exercice périlleux, mais avec des valorisations qui ont perdu pas loin de 25% et le scénario d'une récession qui semble désormais bien intégré par les marchés, le profil risque/rendement apparaît plus favorable aux niveaux actuels (voire potentiellement générateur de bonnes surprises)', souligne le gestionnaire d'actifs.



Signe des meilleures dispositions des investisseurs, l'indice de volatilité VIX du CBOE, baromètre de l'anxiété des investisseurs, revient sous la barre des 30 points censée illustrer des marchés 'nerveux'.



Sur le marché obligataire, les emprunts d'Etat reculent par un effet de balancier avec les marchés d'actions, le rendement du papier à 10 ans progressant à plus de 2,84%.