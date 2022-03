Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: retour des acheteurs mercredi information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a renoué avec la hausse mercredi, des espoirs de détente sur le front russo-ukrainien ayant favorisé un retour des acheteurs. Le Dow Jones s'est adjugé 2% à 33286 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 3,6% à 13256 points.



Avec la crise en Europe de l'Est, les principaux indices de Wall Street ont essuyé de lourdes corrections récemment, ce qui a conduit des chasseurs de bonnes affaires à se mettre à la recherche des titres jugés survendus.



Le rebond de ce mercredi a été soutenu notamment par les financières, telles que JP Morgan Chase (+4%) ou Goldman Sachs (+3,8%), considérées comme les grandes gagnantes du mouvement de hausse de taux à venir.



Le secteur de l'énergie a en revanche été à la peine, sous le coup du net recul des cours du baril de pétrole après les niveaux 'record' atteints en début de semaine : le titre du géant pétrolier Chevron a ainsi lâché 2,5%.



Si Wall Street a confirmé sa résilience ce mercredi, il reste encore beaucoup d'inquiétudes sur le marché et les préoccupations persistantes sur les conséquences économiques de la guerre continuent de peser sur le moral des investisseurs.



'Il existe de nombreux scénarios mais il apparait, de façon générale, préférable de privilégier les expositions défensives', prévenait Fidelity qui disait ainsi rechercher des entreprises dotées de bilans 'solides' et de capacités de répercuter la remontée de l'inflation.



Dans l'actualité des valeurs, Netflix a pris 5%, profitant de propos favorables de Wedbush qui a relevé son opinion de 'sous-performance' à 'neutre', l'action du géant du streaming ayant atteint son objectif de cours maintenu à 342 dollars.



Qualcomm a gagné 4,2%, après l'annonce par le concepteur de puces mobiles d'une hausse de 10% de son dividende trimestriel, à 75 cents par action, alors qu'il s'était précédemment fixé comme objectif de faire croître son dividende annuel entre 5 et 10% par an.