Wall Street: retour des acheteurs avec les résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a largement compensé ses pertes de la veille, la saison des résultats ayant semblé offrir un prétexte au retour des acheteurs : le Dow Jones a grimpé de 2,4% à 31827 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 3,1% à 11713 points.



Si les inquiétudes restaient entières, les acteurs de marché se disaient que le repli déclenché par les doutes sur la croissance et les incertitudes sur la politique de la Fed a ouvert la voie à une chasse aux bonnes affaires.



'Les investisseurs se plaçant dans une optique de long terme doivent éviter de se montrer trop négatifs au moment où l'indice S&P 500 accuse plus de 20% de baisse par rapport à ses plus hauts', prévenait-on chez Raymond James.



'Ils doivent se concentrer sur le potentiel haussier du marché plutôt que sur le risque de baisse supplémentaire', estimait ainsi le gestionnaire d'actifs, rappelant que le rebond qui suit le repli boursier des périodes de récession génère en moyenne des gains de 152%.



Seuls indicateurs économiques du jour, les mises en chantier de logements ont diminué de 2% aux Etats-Unis au mois de juin, tandis que le nombre de permis de construire de logements s'est tassé de 0,6%.



Du côté des taux, les rendements des bons du Trésor américain sont repartis à la hausse en réaction à la hausse de Wall Street, avec un rendement à dix ans qui s'est ainsi redressé de cinq points de base pour finir la séance à 3,02%.



Sur le front des publications de résultats d'entreprise, Johnson & Johnson a reculé de 1,5% à la suite d'une révision à la baisse de ses objectifs annuels, mais Lockheed Martin a lui, bien résisté à son avertissement sur résultats.



Halliburton a pris 2,1% sur une publication trimestrielle dopée par la remontée des cours pétroliers et Hasbro a grappillé 0,7% dans le sillage de résultats soutenus par la vigueur de son activité de jeux de rôle.



IBM a par contre lâché 5,2%, le groupe de services informatiques ayant certes dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, mais également revu à la baisse sa prévision de flux de trésorerie disponible pour cette année.





