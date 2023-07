Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: retour de l'optimisme sur l'économie information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 15:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, portée notamment par les valeurs technologiques dans un climat d'optimisme retrouvé concernant la santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 avance de 0,8% et celui sur le Nasdaq 100 de près de 1,4%, laissant entrevoir un début de séance positif.



La publication avant l'ouverture d'une série d'indicateurs économiques bien meilleurs que prévu, témoignant de la vigueur persistante de l'activité aux Etats-Unis, soutient largement la cote.



La croissance du PIB a en effet connu une accélération surprise au deuxième trimestre, à +2,4% en rythme annualisé contre +2% au premier trimestre, selon une toute première estimation publiée ce matin par le Département du Commerce.



Les commandes de biens d'équipement ont quant à elles bondi de leur côté de 4,7% en juin, tandis que le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a reculé de 7000 lors de la semaine du 17 juillet, à 221.000.



Si ces indicateurs laissent certainement ouverte la possibilité de nouvelles hausses de taux cette année, conformément aux déclarations faites hier par la Fed, ils semblent surtout écarter le scénario d'une récession.



'Les effets du resserrement monétaire opéré par la Réserve fédérale ne se sont pas encore pleinement fait sentir', tempèrent néanmoins les analystes de Commerzbank.



'Une fois que cela ce sera produit, l'économie américaine va sans doute légèrement se contracter', ajoute la banque allemande. 'Il semble toutefois que cette perspective va se trouver décalée à l'an prochain'.



La saison des résultats continue par ailleurs d'animer la cote, avec en particulier des performances très supérieures aux attentes pour Meta Platforms, qui confirme ainsi son récent 'comeback' en Bourse.



Le titre du spécialiste des médias sociaux bondit de presque 10% en cotations d'avant-Bourse, mais d'autres publications sont salués par le marché, comme celle de McDonald's (+1,4% en préouverture).



Le regain de l'appétit pour le risque des investisseurs - visiblement moins enclins à privilégier des actifs refuge comme les emprunts d'Etat - favorise une hausse des rendements.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne plus de six points de base à 3,91%.



Le pétrole s'inscrit en hausse de plus de 1% avec le retour de l'appétit pour les actifs risqués et au lendemain d'un léger recul des stocks hebdomadaires de pétrole brut.