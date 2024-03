Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: retour d'une confiance inoxydable à 24H du FOMC information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 21:55









(CercleFinance.com) - Wall Street a vaillamment inversé la vapeur au cours de cette seconde séance du terme boursier d'avril (et veille de conclusion du FOMC de la FED), à tel point que le S&P500 (+0,6%) inscrit un nouveau record absolu de clôture à tout près de 5.180Pts, c'est à dire 3Pts de plus que le 12 mars.



Le Dow Jones s'envole de +0,8% et il lui a manqué moins de 0,05% pour inscrire un record absolu de clôture: à 39.111, c'est le second meilleur score de l'histoire au coup de cloche final après le zénith du 22 février dernier.



Le Nasdaq-100 qui perdait jusqu'à -0,8% au cours des 1ers échange en termine sur un gain de +0,2% dans le sillage de Nvidia +1,1% (quel retournement : le titre perdait -3% initialement), Microsoft +1,2%, Apple et Adobe +1,4%, Illumina +2,3%, Cadence +3,6%.



Le Nasdaq a été bien freiné par AMD -4,8%, Marvell -3,2%, Qualcomm -1,7%, Intel -1,6%, KLA et Tesla -1,4%.



Côté chiffres US, les mises en chantier de logements comme les attributions de permis de construire sont reparties à la hausse en février, selon les statistiques du Département du Commerce.

Les mises en chantier ont rebondi de 10,3% le mois dernier pour s'établir à 1.521.000 en rythme annualisé ajusté des variations saisonnières, un redressement bien plus marqué que prévu.



Le nombre de permis de construire délivrés en février a quant à lui progressé de 1,9% à 1.518.000 en rythme annualisé, un chiffre là encore supérieur aux attentes des marchés financiers.

Les économistes attendaient un rebond des deux statistiques en février après la météo défavorable du mois de janvier qui avait lourdement pesé sur le secteur de la construction résidentielle.



Les investisseurs se mettent maintenant à espérer que la Réserve fédérale américaine adoptera un ton également rassurant à l'issue de sa réunion de deux jours, qui débute aujourd'hui même.



Certains observateurs craignent toutefois que la banque centrale américaine prépare les esprits à seulement deux baisses de taux cette année, alors qu'elle tablait précédemment sur trois.



Au vu de la bonne santé de l'économie américaine, les marchés monétaires n'évaluent plus qu'avec une probabilité de 50,7% un assouplissement de taux en juin, selon le baromètre FedWatch.



Au final, une première baisse de taux pourrait n'intervenir qu'au 3ème trimestre, loin des projections initiales des investisseurs qui espéraient en début d'année une réduction du loyer de l'argent dès le mois de mars.



Sur l'obligataire, en cette veille de conférence de presse de Jerome Powell, les T-Bonds US se détendent de -4,5Pts vers 4,2950%, le '30 ans' repasse sous 4,44% mais le '2 ans' reste tendu vers 4,69%.

Sur le FOREX, le Dollar grappille encore quelques fractions (+0,2% face à l'Euro qui recule vers 1,0850$).

Le pétrole poursuit son rallye et teste désormais les 83$ sur le NYMEX (WTI), la clôture à 21H se situant vers 82,75$.



L'Or ne suit pas et reste encalminé vers 2.155$.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.