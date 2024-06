Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: retour au zénith et détente des T-Bonds information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street est revenu jeudi au contact de ses sommets historiques, à la veille de l'ultime séance du premier semestre calendaire, à moins de 0,05% pour le S&P500 (+0,1% à 5.483) et le Nasdaq Composite (+0,3% à 17.858).



L'indice des 'technos' a aligné une troisième séance de hausse consécutive et est revenu au contact de ses records absolus des 17 et 18 juin (17.860), pour finir le semestre en beauté, avec près de 19% de gain.



Le S&P500 s'est rapproché du zénith des 5.487 du 18 juin (soit +15,1% depuis le 1er janvier), et le Dow Jones a aussi grappillé 0,1% à 39.164, s'apprêtant à boucler le deuxième trimestre 2024 dans le rouge, de -2% (il cotait 39.800 le 28 mars dernier).



Le 'S&P' a été ralenti par quelques ventes qui ont pesé sur Micron -7,1%, Goldman Sachs -2,2%... et Walgreen qui s'est désintégré de -22,2% après sa publication trimestrielle (fermeture de points de vente, révision à la baisse des objectifs).



Cette séance a été ponctuée de nombreux chiffres américains, dont la dernière estimation de la croissance du PIB du premier trimestre, qui a été fixée à +1,4% en rythme annualisée (contre +1,3% en estimation précédente), conformément aux attentes.



Les commandes de biens durables ont augmenté de 0,1% en mai, là où le consensus tablait sur une baisse, et 233.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage ont été enregistrées la semaine dernière, un chiffre en repli de 6.000.



La journée de jeudi était aussi marquée par l'attente du premier débat télévisé de Joe Biden et Donald Trump, les sondages prédisant une élection particulièrement serrée (46% d'intentions de vote pour le Républicain, 45% pour le Démocrate).



Pas beaucoup de mouvement sur les T-Bonds : le rendement du '10 ans' qui stagnait depuis le début de la semaine, s'est détendu de -2,5 points de base vers 4,29%... et restait ainsi prisonnier d'une fourchette 4,26/4,33% depuis 10 jours.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.