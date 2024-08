Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: retour au calme en attendant Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note relativement stable lundi matin, après avoir signé la semaine passée sa plus forte hausse hebdomadaire de l'année, les investisseurs faisant preuve de prudence à quelques jours du discours très attendu du président de la Fed depuis Jackson Hole.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant un début de séance sans direction claire.



Rassurés par des données économiques attestant d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance américaine, les marchés d'actions américains avaient renoué avec une dynamique favorable la semaine dernière.



Après les deux semaines turbulentes qui avaient caractérisé le début du mois d'août, le Dow Jones est parvenu à s'adjuger 3% la semaine passée, le S&P 500 4% et le Nasdaq plus de 5%.



L'indice S&P - qui vient de boucler sa meilleure séquence haussière en sept jours depuis octobre 2022 en signant un gain de 6,8% - est désormais revenu à 2% de son plus haut historique, atteint le mois dernier.



Malgré cet apparent retour au calme, les investisseurs devraient rester sur leurs gardes en attendant la réunion annuelle des banquiers centraux lors de laquelle le président de la Fed, Jerome Powell, interviendra vendredi.



Les intervenants tenteront de déceler à l'occasion des signaux quant à l'orientation de la politique monétaire américaine, même si aucune annonce de taille n'est véritablement attendue.



Les derniers indicateurs ont montré que l'économie américaine demeurait résistante malgré des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie qu'il n'est pas impensable que la Fed réduise ses taux de manière graduelle.



Du côté des statistiques du jour, les investisseurs surveilleront peu après l'ouverture l'indice Conference Board des indicateurs avancés, attendu en baise de 0,2% en juillet.



Si ces chiffres sont bons, cela pourrait encore écarter le scénario d'une récession et renforcer la perspective d'une baisse de taux de 25 points de base en septembre, plutôt que de 50 points de base.





