Wall Street: retour à la hausse avec l'indice ISM information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Après deux séances de repli, Wall Street a retrouvé le chemin de la hausse mercredi, profitant d'un indicateur économique rassurant : le Dow Jones a avancé de 1,3% à 32812 points et le Nasdaq Composite a bondi de 2,6% à 12668 points.



L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé en début de matinée que son indice des services -secteur représentant plus des deux-tiers de l'activité économique aux Etats-Unis- avait signé un rebond inattendu à 56,7 en juillet, contre 55,3 en juin.



Cette remontée surprise, plutôt de bon augure pour la croissance du PIB au troisième trimestre, a contredit un indice PMI composite de S&P Global en retrait à 47,7, et s'est accompagnée d'un bond de 2% des commandes à l'industrie en juin.



A contre-courant des actions, le pétrole WTI a reculé de 3,9% à 90,7 dollars le baril, alors que l'Opep+ a décidé d'augmenter son quota de production de 100.000 barils de pétrole brut par jour (bpj) en septembre, pour le porter à près de 44 millions.



'Cependant, comme cela est devenu de plus en plus flagrant ces derniers temps, une augmentation des quotas n'est pas synonyme d'un accroissement de la production', nuançait Capital Economics, rappelant l'écart qui existait en juin selon l'AIE.



Sur le front des valeurs, Moderna s'est envolé de 16%, le groupe de biotechnologies ayant dévoilé un nouveau plan de rachat d'actions de trois milliards de dollars, en marge de l'annonce de bénéfices meilleurs que prévu au deuxième trimestre.



Les opérateurs ont aussi salué les publications trimestrielles de l'enseigne de pharmacies CVS Health (+6,2%) et de la chaine de cafés Starbucks (+4,2%) alors qu'ils ont délaissé celles du fabricant de microprocesseurs AMD (-1,2%) et du restaurateur Yum! Brands (-2%).