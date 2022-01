Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: retour à l'équilibre en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de revenir autour de l'équilibre vendredi, la publication d'un indicateur économique rassurants ayant redonné un peu d'élan aux marchés.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs vedettes affiche une petite hausse de 0,3% à 34.814,5 points, tandis que le Nasdaq Composite - au sein duquel les titres technologiques jouent un poids prépondérant - limite son repli à 0,3%, autour de 14.107 points.



Après cinq séances consécutives de repli pour le Dow, les marchés d'actions américains semblent décidés à amorcer un rebond et mettre fin à l'hémorragie boursières des derniers jours.



Au chapitre économique, l'indice des indicateurs avancés a poursuivi sa hausse au mois de décembre, attestant de la solidité de l'économie américaine en dépit, notamment, de l'apparition du variant Omicron.



L'annonce d'un indice conjoncturel du Conference Board en hausse de 0,8% alimente l'optimisme des investisseurs en accréditant le scénario d'une poursuite de l'amélioration des fondamentaux macroéconomiques cette année.



Quatre secteurs du S&P évoluent en hausse et sept s'inscrivent en baisse, avec des replis particulièrement marqués pour les valeurs des télécoms.



Parmi les valeurs les plus actives de ce début de séance, Netflix lâche plus de 24% après avoir livré des prévisions décevantes pour son premier trimestre, signe que la croissance du géant du streaming ralentit.





