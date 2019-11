Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : retour à l'équilibre en attendant Powell Cercle Finance • 13/11/2019 à 16:58









(CercleFinance.com) - Wall Street a débuté en légère baisse mercredi matin dans un marché relativement étroit en attendant une intervention du président de la Réserve fédérale devant le Congrès américain. Vers 10h30 (heure de New York), le Dow Jones tente de revenir autour de l'équilibre, à 27.700 points, mais le Nasdaq Composite recule encore de 0,1% à 8479,6 points. Jerome Powell, le président de la Fed, présentera aux membres du Congrès les perspectives économiques établies par son institution à partir de 11h00. Les investisseurs s'attendent à ce que Powell confirme implicitement son intention de ne pas procéder à une quatrième baisse de taux consécutive le mois prochain. 'Les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations de nouvelles baisses de taux, ce qui laisse penser que le moteur de l'assouplissement monétaire est arrivé à son terme', jugent les équipes de BlackRock. 'De toute façon, la politique monétaire ne permet pas de corriger la croissance plus faible et les pressions inflationnistes résultant de tensions commerciales prolongées', estime le gestionnaire d'actifs. Les chiffres des prix à la consommation, publiés avant l'ouverture, ont d'ailleurs montré une inflation légèrement plus forte que prévu, ce qui justifie a priori une pause dans le cycle de baisses des taux d'intérêt de la Fed. Le Département du Travail a fait état d'une augmentation de 0,4% des prix à la consommation en rythme séquentiel aux Etats-Unis le mois dernier, là où les économistes ne prévoyaient en moyenne qu'un gain de 0,3%. Si les investisseurs semblent pour l'instant hésiter à pousser les indices au-delà de leurs récents plus hauts, la tendance haussière demeure entièrement intacte, à en croire les spécialistes. 'Les acheteurs soutiennent les cours dès qu'un accès de faiblesse se matérialise', fait remarquer un trader. 'En ce sens, un retour au-dessus des 3100 points permettrait de relancer la trajectoire ascendante du S&P 500', assure-t-il. L'indice de référence des gérants américains est pour l'instant parfaitement inchangé, à 3092 points.

