Wall Street retient son souffle avant Nvidia

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent sans direction claire alors qu'aucune statistique majeure ne figure à l'agenda. La prudence des investisseurs devrait l'emporter au cours de cette séance à l'issue de laquelle tous les regards seront tournés vers le rendez-vous phare du jour voire de la semaine : les résultats du fabricant de puces Nvidia. Ceux de HP et Saleforce sont également attendus. Côté valeurs, Super Micro Computer se replie nettement. Vers 17h15, le Dow Jones grappille 0,03% à 41262 points tandis que le Nasdaq se replie de 0,75% à 17621 points.

Super Micro Computer (-24,29% à 14,63 dollars) affiche la plus forte baisse de l'indice S&P500 ce mercredi, après que la société de recherche Hindenburg Research a annoncé hier une position "short" sur son titre. Sur la base d’une enquête de trois mois, la société évoque "des signaux d'alarme comptables flagrants, des preuves de transactions entre parties liées non divulguées, des manquements aux sanctions et au contrôle des exportations, et des problèmes avec les clients". Le fabricant de serveurs a annoncé un report de la publication de son rapport annuel.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont diminué de 0,846 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 4,649 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 2,700 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont reculé de 2,203 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 0,275 million de barils. Le marché tablait respectivement sur une baisse de 1,600 million et de 1,100 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abercrombie & Fitch Co

Abercrombie & Fitch annonce avoir généré un chiffre d'affaires net record de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente, avec une croissance des ventes comparables de 18 %. Sur cette période, le bénéfice d'exploitation s'élève à 176 millions de dollars, contre 90 millions de dollars . Le bénéfice net par action diluée ressort à 2,50 dollars contre 1,10 dollar. Son résultat net est passé en un an de 58,73 à 135,38 millions de dollars.

Apple

Apple a procédé à une suppression d'une centaine de postes au sein de son groupe de services numériques, l'équipe responsable de l'application Apple Books et de l'Apple Bookstore étant la plus impactée d'après Bloomberg News. Il s'agit de la quatrième vague de licenciement chez Apple cette année.

Kohl's

Kohl's est attendu en nette hausse en pré-marché après ses résultats du deuxième trimestre. La chaîne américaine de magasins de vêtements a relevé ses prévisions pour l'année 2024, avec un bénéfice par action dilué désormais attendu entre 1,75 dollar et 2,25 dollar, contre 1,25 et 1,85 dollar précédemment. Le CEO Tom Kingsbury attribue la hausse des bénéfices du groupe à "une solide gestion des stocks et des dépenses" dans "un environnement de consommation toujours difficile" et malgré "la faiblesse de (son) activité principale".

Nordstrom

Au deuxième trimestre 2024, les ventes nettes de Nordstrom ont augmenté de 3,4% à 3,79 milliards de dollars par rapport à la même période de l'exercice 2023. Les ventes comparables totales ont augmenté de 1,9%. En revanche, le bénéfice net a baissé passant de 137 à 122 millions de dollars Le bénéfice par action de 0,85 à 0,74 dollar. L'Ebit s'est élevé à 190 millions de dollars contre 192 millions de dollars.

PVH

PVH recule de plus de 8% en avant-Bourse alors que le fabricant de vêtements prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,50 dollars au troisième trimestre contre une estimation de 2,98 dollars. La société mère de Calvin Klein a déclaré au titre de son deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 1,965 milliard de dollars contre 2,10 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net est ressorti à 158 millions de dollars sur la période contre 94,2 millions et le bénéfice dilué par action à 2,8 dollars contre 1,5 dollar.