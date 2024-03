Wall Street retient son souffle avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent sans direction claire alors que la Fed, réunie ce mardi, livrera sa décision de politique monétaire mercredi soir. La prudence s'invite dans les échanges des investisseurs qui craignent que les dernières données économiques américaines repoussent le calendrier de la baisse des taux. Côté valeurs, Nvidia s'inscrit en recul au lendemain de la présentation de sa nouvelle puce dédiée à l'intelligence artificielle. Vers 17h10, le Dow Jones avance de 0,56% à 39007,44 points tandis que le Nasdaq régresse de 0,29% à 16057,33 points.

L'action Nvidia recule 1,45% à 871,76 dollars au lendemain de la présentation de sa nouvelle puce phare pour l'intelligence artificielle : la Blackwell B200. Enregistrant un gain de 75% depuis le 1er janvier et de 235% sur un an, le groupe technologique affiche la troisième plus importante capitalisation américaine derrière Microsoft et Apple. La Blackwell B200 est appelée à remplacer la H100. "La puce B200 a un potentiel de prix de vente moyen de 60 000 à 70 000 dollars contre de 30 000 à 35 000 dollars pour une plateforme GPU B100 standalone", explique HSBC.

Les chiffres économiques du jour

1,518 million de permis de construire ont été enregistrés en février en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,500 million, après 1,489 million en janvier. De plus,1,521 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,430 million, après 1,374 million en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Madrigal Pharmaceuticals

Madrigal Pharmaceuticals annonce une levée de fonds d'un montant de quelque 600 millions de dollars. Cette une société biopharmaceutique américaine axée sur la fourniture de nouveaux traitements contre la stéatohépatite non alcoolique (NASH) émettra 750 000 actions ordinaires et souligne que le montant de l'offre a été augmenté de 100 millions de dollars depuis l'annonce initiale. Il s'agira de financer les activités commerciales liées au lancement de son produit Rezdiffra (resmetirom) aux États-Unis.

Outlook Therapeutics

Outlook Therapeutics annonce avoir clôturé un placement privé pour un produit brut initial de quelque 60 millions de dollars provenant de l'émission et de la vente d'actions ordinaires de la société et des bons de souscription qui les accompagnent. Cette biotech américaine s'efforce d'obtenir la première approbation aux États-Unis et dans l'UE de son médicament bevacizumab dédié au traitement des maladies de la rétine. Outlook Therapeutics a le potentiel de recevoir jusqu'à 99 millions de dollars lors de l'exercice complet en espèces des bons de souscription.

Super Micro Computer

Super Micro Computer se replie de 9% en avant-Bourse. Le fabricant de serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle, qui a intégré l'indice S&P500 depuis hier, cherche à lever des fonds : 2 milliards de dollars par le biais d'une vente d'actions. Le produit de la vente d'actions sera utilisé pour acheter des stocks, augmenter la capacité de production, accroître les investissements en recherche et développement et pour d'autres besoins en fonds de roulement, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la SEC.

Tencent Music Entertainment

Le géant chinois de la production musicale coté à Wall Street, Tencent Music Entertainment, a publié un bénéfice net trimestriel de 198 millions de dollars, en augmentation de 17% en glissement annuel . Au titre de son quatrième trimestre fiscal, ses revenus totaux s'élèvent à 6,9 971 millions de dollars en repli de 7% comparé à la même période l'an passé. Le consensus visé était de 943 millions de dollars. Sur la période, les revenus des abonnements musicaux ont crû de 45%, atteignant 481 millions de dollars