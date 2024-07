Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: résultats sans grand éclat du côté des banques information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, les indices marquant une pause après leurs récents records, alors que les banques ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels avec des performances mitigées.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant un début de séance étale.



L'action JPMorgan est attendue en baisse alors que la première banque américaine en termes d'actifs a fait état d'un bénéfice trimestriel en baisse hors éléments exceptionnels.



Wells Fargo devrait également ouvrir la séance dans le rouge après avoir dévoilé une performance décevante au niveau de son revenu net d'intérêt, soit l'écart entre les intérêts perçus sur les crédits et ceux versés pour les placements de ses clients.



De fait, seul Citigroup se distingue après cette première salve de résultats, mais ses comptes trimestriels meilleurs que prévu s'expliquent surtout par une réduction de ses dépenses opérationnelles.



Les attentes des analystes ne sont pas particulièrement élevées sur le secteur, puisqu'ils anticipent une croissance moyenne de 4,3% des bénéfices des établissements financiers au deuxième trimestre.



Mais le secteur financier a été l'un des principaux moteurs de la hausse de Wall Street depuis le début de l'année, avec un gain de plus de 12%, malgré la perspective de prochaines baisses de taux de la Fed.



Au chapitre économique, le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis avaient augmenté de 0,2% en juin par rapport au mois précédent.



Ce chiffre vient largement contrebalancer la bonne surprise qu'avait constitué, hier, l'annonce d'un recul séquentiel de 0,1% des prix à la consommation sur le mois dernier.



Au niveau du marché obligataire, cette déception pèse, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui repasse au-dessus de la barre des 4,20% qui avait été franchie à la baisse hier.



Sur le front pétrolier, le brut léger américain continue de gagner du terrain, avec une hausse de 0,9% à 83,4 dollars qui le place en bonne position pour aligner une cinquième semaine consécutive de progression.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.