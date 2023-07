Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: résultats et indicateurs douchent la tendance information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le rouge mardi en début de séance après une série d'indicateurs économiques mitigés et de résultats d'entreprise sans surprise, venus un peu doucher l'enthousiasme de la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant une ouverture prudente.



La tendance est hésitante car les intervenants de marché ont été échaudés en début de matinée par les résultats en demi-teinte publiés par quelques ténors de la cote.



Morgan Stanley a notamment dévoilé un bénéfice en baisse de 12% au titre du deuxième trimestre, mais supérieur au consensus, résultant notamment d'importantes indemnités de départ liées à des licenciements.



Autre poids lourd bancaire, Bank of America a engrangé un bénéfice net de 7,4 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit plus que doublées à 1,1 milliard.



Sur le front des indicateurs, les ventes au détail aux Etats-Unis n'ont augmenté que de 0,2% en juin, soit moins qu'attendu, selon les statistiques publiées avant l'ouverture par le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile, les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,2% le mois dernier par rapport à mai, là où le consensus de marché attendait une hausse de 0,5%.



Les investisseurs attendent à présent de prendre connaissance des derniers chiffres de la production industrielle, puis des stocks des entreprises.





