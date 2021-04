Wall Street : résultats et indicateurs dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, soutenue par les résultats bien accueillis de deux grandes banques américaines, en l'occurrence Bank of America et Citi.

Une demi-heure avant l'ouverture, les contrat à termes sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.

Particulièrement en vedette, Citigroup s'adjuge près de 3% en préouverture en réaction à ses résultats trimestriels, qui font ressortir un bénéfice net plus que triplé à la faveur d'un début d'année 'meilleur que prévu'.

Bank of America a dévoilé pour sa part un produit net bancaire et des profits supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, au cours duquel le groupe bancaire a bénéficié de revenus record ou quasi-record dans bon nombre de ses activités.

La deuxième banque américaine en termes d'actifs a également annoncé la mise en place d'un programme de rachats d'actions de 25 milliards de dollars.

La saison des résultats trimestriels semble désormais bien lancée et les premières annonces s'avèrent plutôt encourageantes.

Dans ce contexte, les experts de Pictet Asset Management expliquent qu'ils préfèrent rester 'investis' sur les marchés d'actions.

'Les attentes bénéficiaires sont effectivement élevées, mais nous pensons qu'elles pourraient être dépassées, a l'instar de ce qui s'est passé ces derniers jours', pronostique la banque privée suisse.

Les 'futures' sur indices ont même accru leur progression après la publication d'une série d'indicateurs économiques tous ressortis au-dessus des attentes.

Parmi ces statistiques, les ventes de détail ont rebondi de 9,8% en mars, là où le consensus de marché anticipait un rebond bien moindre, même avec le versement des chèques liés au plan Biden.

L'indice 'Empire State' a, lui, progressé de neuf points pour atteindre 26,3 le mois dernier, soit un nouveau plus haut niveau depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis il y a un plus d'un an.

L'indice de la Fed de Philadelphie ressort quant à lui à 50,2 en avril, en hausse par rapport à 44,5 le mois précédent, là où les économistes l'attendaient en baisse.

Enfin, les inscriptions aux allocations chômage ont fortement diminué lors de la semaine du 5 avril, pour s'établir à 576.000, contre 769.000 la semaine précédente, ce qui montre une nette amélioration du marché de l'emploi.