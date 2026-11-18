Les marchés américains ont évolué en ordre dispersé mercredi, les solides résultats de Nvidia n'ayant pas suffi à dissiper les inquiétudes autour de l'IA, tandis que les minutes de la Fed ont renforcé les perspectives de resserrement monétaire. À la clôture, le S&P 500 reculait de 0,23% à 7 323,7 points et le Dow Jones abandonnait 1,11% à 50 198,2 points, tandis que le Nasdaq 100 progressait de 0,42% à 27 116,3 points, soutenu notamment par les valeurs de cybersécurité.

Nvidia (-3%) n'a pourtant pas démérité lors de sa première publication trimestrielle depuis le départ de Jensen Huang, avec un chiffre d'affaires en hausse de 103%, à 115,8 MdsUSD, contre 109,1 MdsUSD attendus. Les revenus de son activité de centres de données ont bondi de 110%, à 107,6 MdsUSD, tandis que le groupe anticipe environ 130 MdsUSD de revenus au quatrième trimestre, là encore au-dessus du consensus.

L'attention se porte désormais sur l'introduction en Bourse d'Anthropic, dont le prix doit être fixé ce soir avant ses premiers échanges jeudi. Selon Bloomberg, la demande représenterait près de sept fois le nombre d'actions proposées, alors que l'opération pourrait atteindre plus de 64 MdsUSD. Cette forte demande profite notamment à Amazon ( 4%) et Alphabet ( 1%), qui devraient détenir respectivement 14,7% et 13,7% du capital à l'issue de l'opération.

Le secteur de la cybersécurité bénéficie également d'un regain d'intérêt après les récentes perturbations informatiques ayant touché les banques et le transport aérien américains, avec de fortes hausses pour CrowdStrike ( 8%) et Palo Alto Networks ( 10%).

En dehors de la technologie, la consommation discrétionnaire ( 2,1%) domine largement les performances sectorielles, portée par les résultats encourageants des distributeurs. TJX ( 8%) a notamment relevé ses perspectives annuelles après une hausse de 4% de ses ventes à magasins comparables, tandis que celles de Target ( 4%) ont progressé de 5,6%.

À l'inverse, la santé (-2,0%) continue de souffrir du projet de renforcement des audits du programme Medicare Advantage, qui pourrait contraindre les assureurs à restituer davantage de remboursements indus. UnitedHealth (-10%) est particulièrement sanctionné, tandis que l'énergie (-3,2%) pâtit d'une nouvelle chute du WTI d'environ 4%, à 82 USD le baril.

Sur le front monétaire, le très influent gouverneur de la Fed Christopher Waller a plaidé mercredi sur CNBC pour une réponse plus agressive à l'inflation, estimant que la banque centrale devrait soit relever ses taux de 50 points de base dès décembre, soit signaler un rythme de resserrement plus rapide en 2027. Ces déclarations font écho aux minutes de la dernière réunion de la Fed, publiées plus tard dans la journée, qui révèlent que la quasi-totalité des participants estimaient que de nouvelles hausses des taux seraient probablement nécessaires pour ramener l'inflation à 2%, deux responsables envisageant même, dès octobre, un relèvement supérieur à 25 points de base en décembre.