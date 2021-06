Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : reste à flot grâce au secteur pétrolier Cercle Finance • 02/06/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - A la différence des places européennes quasi-euphoriques durant les 3/4 de la séance, Wall Street entame le mois de juin sans entrain au lendemain du long week-end du 'Memorial Day'. Les principaux indices déçoivent les attentes (les 'futures' laissaient espérer +0,5%) puisque le rouge domine en clôture : le Dow Jones grappille 0,13%, mais le S&P-500 s'effrite de 0,05% (sa baisse a été ralentie par le secteur pétrolier) et le Nasdaq cède 0,09%. Le Russell-2000 'sauve la séance' avec un gain de 1,15% à 2.295, il revient à 2,5% de son zénith. Les chiffres les plus attendus du jour aux Etats-Unis sont très robustes mais cela n'a pas suffi à propulser le 'Dow' ou le 'S&P' au contact de leurs records absolus de la mi-mai. L'indice PMI du secteur manufacturier américain -calculé par IHS Markit- est passé de 60,5 en avril à 62,1, niveau le plus élevé depuis le début des enquêtes en mai 2007 (comme tous les mois depuis mars), et dépassant l'estimation flash de 61,5. Mais la croissance du même secteur manufacturier US semble tout aussi vigoureuse d'après la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (ISM). L'indice ISM de l'industrie manufacturière a atteint 61,2 le mois dernier, après 60,7 en avril, alors que les économistes prévoyaient un score plus modeste de 60,9 (il s'agit du 12ème mois consécutif d'expansion de l'activité dans le secteur). La composante des nouvelles commandes a notamment progressé pour s'élever à 67 contre 64,3 en avril. Une telle vigueur soutient le pétrole (+2,5% à 68$ sur le NYMEX), d'autant que l'OPEP a convenu de rouvrir très progressivement le robinet (moins vite que la demande ne progresse) et cela a fait bondir le secteur 'énergie', avec des hausses moyennes de +5%. Marathon Oil et Devon s'envolent de +14 et +13,7%, Apache de +10,9%, Occidental Petroleum bondit de +9,5%, Range Resource de +9%, Diamonbak de +8,2%, NOV de +5,3%, Hess prend +4,8%, Conoco +4,6%, Halliburton +4,2%, Exxon +3,6%...

