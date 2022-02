Wall Street respire malgré l’effondrement de Facebook-Meta Platforms

Semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Les marchés avaient vacillé dans la journée de jeudi après l’annonce de résultats décevants et de perspectives moroses de Facebook-Meta Platforms.

Les actions américaines ont finalement réussi à boucler une deuxième semaine de hausse grâce aux publications de résultats exceptionnels de Google-Alphabet (en progression hebdomadaire de +7.30%) et d’Amazon (+9.49%). Pourtant, les marchés avaient vacillé dans la journée de jeudi après l’annonce de résultats décevants et de perspectives moroses de Facebook-Meta Platforms. Le géant des réseaux sociaux a vu son titre plonger de -21.42% sur la semaine (-29.51% depuis le début de l’année). Plus de 200 milliards de dollars sont ainsi partis en fumée sur une seule journée. C’est la plus grosse perte quotidienne pour une action de toute l’histoire boursière des États-Unis.

En dépit de ce cataclysme, Wall Street a toutefois fait preuve de résistance, même si la volatilité est restée à un niveau élevé (indice VIX à 23.22 en clôture vendredi). Finalement, le S&P 500 a progressé de +1.55%. Le Dow Jones Industrial Average a pris +1.05%. Le Nasdaq a gagné +2.38%.

Les marchés actions européens ont affiché des résultats contrastés. Le MSCI EMU était de nouveau en perte, pour la quatrième semaine d’affilée (-0.43%), alors que les tensions entre la Russie et l’Ukraine perdurent. En revanche, le FTSE 100 a terminé en territoire positif (+0.67%), soutenu par la bonne performance des valeurs bancaires et de l’énergie, fortement pondérées dans l’indice. En Asie, les principaux benchmarks se sont redressés. Le Nikkei a repris +2.70%, le Nifty 50 a gagné +2.42%, tandis que le Kospi Composite s’envolait de +3.26%. En Chine, les marchés étaient fermés pour cause de nouvel an.

Poursuite du rally du secteur de l’énergie avec un brut WTI au-delà des 90 dollars

Une fois de plus, le pétrole a flambé, le brut WTI clôturant à $92.31 le baril (+6.32%, septième semaine de progression) avec des stocks américains qui ont baissé de 1 million de barils la semaine dernière. C’est la première fois que les prix du brut américain dépassent le seuil des 90 dollars depuis 2014. Le secteur de l’énergie affiche du coup la meilleure performance hebdomadaire (+4.94%), juste devant les biens de consommation discrétionnaire (+3.94%, soutenus par Amazon) et les valeurs financières (+3.51%) qui bénéficient de la remontée en flèche des taux d’intérêt. Le rendement du T-note américain à 10 ans est ainsi remonté à +1.92% (+14 points de base en cinq jours), suite aux 467 000 emplois créés en janvier, bien au-dessus des 150 000 attendus par le consensus. Les technologies de l’information ont également fini en hausse, quoique plus modérée (+1.06%) en raison des prises de bénéfice sur le titre Microsoft (-0.95%).

Trois secteurs S&P sont restés dans le rouge, mais avec des pertes modérées autour de -0.20%/-0.25% : les matériaux de base, l’immobilier, et les services de communication, ces derniers étant plombés par la dégringolade de FB-Meta platforms.

Hausse inexorable des taux

Les rendements des emprunts d’Etat ont poursuivi leur remontée un peu partout dans le monde, sur fond de données positives sur l’emploi et de publications de résultats globalement encourageantes. En Allemagne, le rendement du Bund à 10 ans est revenu en territoire positif à +0.21%, soit son niveau le plus élevé depuis la fin 2018 (variation hebdomadaire de +27 points de base), dans le sillage des déclarations moins conciliantes de Christine Lagarde lors de la réunion de la BCE jeudi. Le rendement de l’OAT française d’échéance identique a augmenté dans les mêmes proportions (+28 points de base sur la semaine) atteignant le niveau de +0.65%.

Dans ce contexte de remontée rapide des taux d’intérêt, les obligations d’entreprises ont sombré. Elles perdent en moyenne -1.82% sur la semaine en Europe et -0.72% de l’autre côté de l’Atlantique. Les titres à haut rendement se sont inscrits dans la même mouvance (-1.39% en Europe, -0.19% aux Etats-Unis). A l’opposé, il est intéressant de noter que la dette émergente a bien résisté en gagnant +1.58% en devises locales. Elle a bénéficié du retournement de tendance sur le billet vert. L’indice dollar a en effet perdu -1.79% à 95.48, effaçant ainsi tous les gains engrangés la semaine dernière. Enfin, l’or reprend un peu de vigueur avec un cours spot à 1 808.28 dollars l’once (+0.93%).

