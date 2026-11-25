Les marchés américains ont une nouvelle fois évolué en ordre dispersé mercredi, au terme d'une séance marquée par le regain des tensions commerciales et une accélération plus forte que prévu de l'inflation sous-jacente. Si les valeurs de l'IA continuent de subir des dégagements, le reste du marché fait preuve d'une certaine résilience face à l'accumulation des mauvaises nouvelles. À la clôture, le S&P 500 reculait de 0,25% à 7 182,8 points, le Nasdaq 100 cédait 0,64% à 26 046,9 points, tandis que le Dow Jones progressait de 0,33% à 50 183,0 points.

La défaite des républicains aux élections de mi-mandat ne semble pas avoir entamé les ambitions protectionnistes de Donald Trump. Son administration a dévoilé mercredi un projet de nouveaux droits de douane visant quatorze partenaires commerciaux, dont la Chine, l'Union européenne et le Japon, accusés de soutenir excessivement leurs industries au détriment des entreprises américaines. Washington envisage notamment des droits supplémentaires de 20% sur les produits chinois et un taux plafonné à 15% pour les produits européens. Ces mesures, encore soumises à une consultation publique, pourraient être finalisées dès la fin janvier.

La situation reste également délicate pour Nvidia (-4%), alors que l'intervention de la Maison-Blanche pour favoriser le retour de Jensen Huang continue de soulever des questions. Selon Reuters, le département de la Justice n'aurait ouvert aucune enquête formelle visant personnellement le dirigeant avant sa réintégration, tandis que le vice-président JD Vance affirme avoir reçu des assurances de plusieurs responsables gouvernementaux à ce sujet. Ces précisions n'ont toutefois pas empêché S&P Global Ratings de placer la note de crédit AA du fabricant de puces sous surveillance négative, invoquant des risques grandissants en matière de gouvernance.

Les statistiques économiques du jour ne plaident par ailleurs guère en faveur d'un assouplissement du discours de la Fed. L'inflation PCE sous-jacente a accéléré plus que prévu en octobre, à 3,3% sur un an, contre 3,1% en septembre et 3,2% attendu, tandis que la croissance du PIB américain au troisième trimestre a été nettement révisée à la hausse, de 3,4% à 4,3% en rythme annualisé, son meilleur niveau en trois ans. Ces chiffres confortent les anticipations d'un nouveau relèvement des taux en décembre, même si la stagnation des dépenses réelles des ménages en octobre laisse entrevoir un certain essoufflement de la consommation.

Malgré ce contexte peu porteur, sept des onze secteurs du S&P 500 évoluent dans le vert. Les matériaux ( 1,9%) prennent la tête du classement, devant l'immobilier ( 0,8%) et l'énergie ( 0,7%), cette dernière bénéficiant de la remontée du WTI de 2,2%, à près de 84 dollars le baril. La technologie (-1,8%) reste en revanche à la traîne.

Du côté des entreprises, HP ( 12%) se distingue après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes et relevé son dividende, tandis qu'Ambarella (-19%) est lourdement sanctionné pour ses prévisions décevantes, pénalisées notamment par les pénuries de puces mémoire et les réductions de commandes de certains clients. Urban Outfitters (-10%) pâtit pour sa part de perspectives plus prudentes à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

La fin de semaine s'annonce plus calme à Wall Street, les marchés américains étant fermés jeudi à l'occasion de Thanksgiving, avant une séance écourtée vendredi, qui prendra fin à 13h00 (19h00, heure de Paris).