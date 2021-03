Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : résiste finalement au séisme 'Archegos Capital' Cercle Finance • 29/03/2021 à 22:34









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones (+0,3%) bat un nouveau record absolu (le second en 48H, le 7ème en 14 séances) à 33.172 à la clôture. Le S&P500 manque de peu un score d'équilibre (-0,08% à 3.971, après 3.982 en séance, 2ème meilleur marque de l'histoire), le Nasdaq perd -0,6% (il a réduit ses pertes initiales de moitié)... voilà qui pourrait ressembler à une séance 'sans histoire' où tout semble rester sous contrôle. Et puis, il y a le Russel-2000... qui plonge de -2,8%, vers 2.158. Et puis le '10 ans' qui culmine à 1,714% (il faut remonter au 15 janvier 2020) et qui ne revient pas en arrière, même en l'absence d'éléments d'actualité pour expliquer cette dégradation. Le '30 ans' s'établit au-dessus de 2,41% après avoir flirté avec 2,42%, ce qui n'est pas bon pour l'immobilier (Beazer Homes -6,1%, Lennar -3,2%, Pulte Group -1,8%). Mais Wall Street a résisté, grâce aux 'utilities', aux 'biens de consommation' et aux pharmaceutiques. Le Nasdaq a été en partie victime de la lourde chute de -6,7% de Viacom : un plongeon qui ne semble pas devoir grand chose à une 'actualité' relative à l'entreprise en elle-même. Viacom serait l'une des victimes collatérales de l'effondrement du fonds Archegos Capital qui a dû liquider en catastrophe certaines lignes encore vendables en portefeuille pour faire face à un appel de marge déjà qualifié 'de la décennie' par les bons connaisseurs des fonds spéculatifs à 'effet de levier'. Archegos Capital est plus précisément un 'family office' ayant investi -et perdu gros- sur les actions chinoises en début d'année . De grosses ventes d'actions -on parle de 20Mds$- avaient été observées vendredi sur quelques actions américaines, dont Viacom, alimentant le soupçon d'une 'liquidation' par un mystérieux opérateur en difficulté. L'affaire impacte notamment Morgan Stanley et plusieurs grosses banques d'affaire US, dans le sillage de replis de plus de 15% déjà observés sur Nomura et -12,5% sur Crédit Suisse : ces 2 dernières reconnaissent que leurs prêts au fond en liquidation pourrait leur avoir coûté 2Mds$, voir plus. Mais les investisseurs n'ont pas perdu leur sang froid, jouant le scénario du sinistre financier isolé: ils ont continué à ramasser quelques dossiers comme Procter & Gamble (+1,6%), Pfizer (+1%), Verizon (+1,1%), Oracle (+1,3%), Boeing (+2,3% après une commande pouvant atteindre jusqu'à 255 appareils B737)... il s'agit cependant de titres plutôt défensifs. Les 'technos' ont en revanche délaissées avec Microchip -3%, Western Digital et ASML -2,9%, Micrton -1,6%, Tesla -1,3%. Net recul des bancaires (Archegos oblige) avec Wells Fargo -3,2%, Zions Corp -3,5%, Morgan Stanley -2,7%, JP-Morgan -1,6%, Bank of America -1%...

