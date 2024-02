Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: résiste bien à la flambée des taux information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini en baisse, mais rien de spectaculaire compte tenu de la tension des taux qui atteint pratiquement +30 points de base en deux séances. Les T-Bonds se tendent de +13 points de base à 4,153% (au plus haut depuis le 19 et le 24/01) contre 3,86% jeudi dernier.



Le Dow Jones a cédé 0,7%, le S&P500 a perdu 0,3% et le Nasdaq Composite ne s'est effrité que de 0,2%, juste en-dessous des 15.600... une résilience étonnante vu la flambée du rendement des 'treasuries'. Un retournement de situation aussi brutal sur l'obligataire, en d'autres circonstances, aurait pu plomber les indices boursiers de plus de 1%.



Mais le paradoxe se résout en adoptant l'angle du 'risk-on' qui demeure vivace sur les actions alors que les statistiques se succèdent, plus robustes les unes que les autres, celles du jour n'ayant pas dérogé à la série...



L'indice ISM publié ce lundi révèle ainsi une croissance plus forte que prévu de l'activité du secteur des services en janvier, s'établissant à 53,4 après 50,5 en décembre, et l'indice PMI composite se redresse à un plus haut depuis six mois à 52, contre 50,9 le mois précédent.



L'obligataire a pu réagir aux déclarations de Jerome Powell, indiquant qu'il faudrait davantage de preuves d'une tendance baissière durable de l'inflation pour justifier une réduction des taux directeurs.



Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a souligné de son côté qu'une économie résiliente pourrait différer le calendrier de l'assouplissement monétaire.





