Wall Street résiste au chiffre choc des inscriptions au chômage

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - Wall Street évolue en légère hausse jeudi dans les premiers échanges, les investisseurs prenant le temps de digérer la publication d'un nombre record et largement supérieur aux attentes des inscriptions hebdomadaires au chômage, premier signe de l'impact très important de la crise de coronavirus sur l'économie américaine. Alors que les mesures de confinement se multiplient aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 6,65 millions lors de la semaine au 23 mars, contre 3,3 millions la semaine précédente. C'est bien supérieur à l'estimation moyenne de 3,5 millions des économistes interrogés par Reuters. L'estimation la plus haute était de 5,25 millions. "Cela montre l'ampleur et la gravité du problème", indique Richard Steinberg, responsable de la stratégie marchés chez Colony Group. Les futures sur les indices américains se sont retournés à la baisse après la publication des inscriptions hebdomadaires et si la tendance est hésitante à l'ouverture, elle s'inscrit en hausse quelques minutes après le début des échanges. L'indice Dow Jones avance de 18,97 points, soit 0,09%, à 20.924,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,23% à 2.476,19 points. Le Nasdaq Composite gagne 0,36% à 7.392,45 points. La publication la semaine dernière d'un nombre déjà record d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'était aussi traduite par une hausse de Wall Street, les investisseurs s'appuyant sur la forte dégradation du marché du travail pour espérer de nouvelles mesures de soutien monétaire et budgétaire. (Blandine Hénault, édité par Patrick Vignal)

