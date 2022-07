Wall Street: résilient face à la chute du PIB information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 07:02

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a fait preuve de résilience face aux chiffres du PIB américain pour le deuxième trimestre, qui sont venus valider le scénario tant redouté d'une récession : le Dow Jones a pris 1% à 32530 points, et le Nasdaq Composite, 1,1% à 12163 points.



Une contraction de 0,9% de l'économie des Etats-Unis a été dévoilée, contraction intervenant après une baisse de 1,6% au premier trimestre, et entérinant ainsi une entrée du pays en récession, tout au moins d'un point de vue technique.



Cette mauvaise nouvelle avait toutefois le mérite d'éloigner un peu le risque de fortes hausses de taux par la Réserve fédérale, d'autant plus qu'elle s'accompagnait de signaux de légère accalmie sur le front des tensions inflationnistes.



En effet, l'indice des prix PCE a augmenté de 7,1% au deuxième trimestre, comme au premier, et en excluant les aliments et l'énergie, il ne s'est accru que de 4,4%, comparativement à une hausse de 5,2% au premier trimestre.



Côté résultats, Meta Platforms a décroché de 5,2% suite à la présentation par la maison-mère de Facebook de performances décevantes au titre du deuxième trimestre et de perspectives peu glorieuses pour le troisième.



Parmi les autres publications du jour, ont reçu des accueils chaleureux celles de Ford (+6,3%), Honeywell (+3,7%) et Mastercard (+2,7%), à l'inverse de celles de Merck (-1,4%), Pfizer (-1,6%) et surtout Qualcomm (-4,5%).