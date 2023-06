Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: résilience face au durcissement monétaire information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Les grands indices actions américains ont plutôt achevé la séance de jeudi favorablement, se montrant ainsi résilientes face à un contexte général de durcissement des politiques monétaires des banques centrales occidentales.



A la clôture, le Dow Jones a terminé tout juste sous son équilibre à 33947 points, mais le S&P500 a progressé de près de 0,4% vers 4382 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 0,9% à 13631 points.



Après les propos peu accommodants de Jerome Powell, la crainte d'une réaccélération du resserrement monétaire a été nourrie ce jeudi par la Banque d'Angleterre, qui a augmenté son taux directeur de 0,50 point pour le porter à 5%, soit davantage que prévu.



La banque centrale britannique a en outre averti qu'elle pourrait encore relever son taux face à la persistance de l'inflation. Auparavant, c'était la Banque nationale suisse qui avait relevé son taux directeur de 0,25 point pour le porter à 1,75%.



Au chapitre macroéconomique, l'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a reculé de 0,7% en mai, à peu près conformément aux attentes, laissant le Conference Board -qui calcule cet indice- prévoir désormais une prochaine récession dans le pays.



Côté valeurs, Accenture a reculé de 1,8% au lendemain de ses trimestriels, à l'occasion desquels le groupe a resserré à la hausse sa fourchette-cible de BPA pour l'exercice, mais à la baisse celle de croissance des revenus.



En revanche, Eli Lilly a gagné 1%, alors que la FDA des États-Unis a approuvé Jardiance en pilules de 10 et 25 mg afin de réduire la glycémie chez les enfants âgés de 10 ans et plus atteints d'un diabète de type 2.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.