Wall Street: reprise sur une note négative

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère baisse mardi matin après le long week-end de Memorial Day, les investisseurs digérant les gains conséquents enregistrés la semaine dernière.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Pour mémoire, le Dow Jones s'était adjugé 6,2% la semaine passée, rompant avec une série baissière inédite qui l'avait vu reculer pendant huit semaines consécutives, soit sa pire séquence de pertes depuis 1923.



Avec un gain hebdomadaire de 6,6%, l'indice S&P 500 a lui signé sa meilleure semaine depuis novembre 2020 et mis fin à un alignement de sept semaines de baisse qui constituait une première depuis 2001.



Suite à ces gains confortables, les marchés américains devraient marquer une pause mardi, les investisseurs reprenant leur souffle dans l'attente de nouveaux développements sur l'inflation, la croissance et les taux.



Si cette séance de reprise s'annonce relativement calme faute d'informations majeures susceptibles d'inciter les intervenants à bouger, les opérateurs surveilleront tout de même, dans la matinée, la parution de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois de mai.



Les dépenses de consommation - qui représentent plus des deux-tiers de l'activité économique aux Etats-Unis - ont bien résisté jusqu'ici et les acteurs de marché espèrent que la statistique confirmera que le moral des ménages ne pâtit pas trop de l'envolée de l'inflation.



En Europe, les principales places boursières évoluaient en baisse au moment de l'ouverture de Wall Street, la vive accélération de l'inflation sur le Vieux Continent freinant l'appétit des investisseurs.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut évoluent en forte hausse, alors que l'Union européenne s'est dite en mesure de finaliser une interdiction portant sur près de 90% de l'ensemble des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année.



Le bond des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain WTI en hausse de 3% à 118,5 dollars, soutien parallèlement le dollar, qui revient autour de 1,07 face à l'euro.





