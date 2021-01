Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : reprise du chemin de la hausse mardi Cercle Finance • 13/01/2021 à 07:44









(CercleFinance.com) - Après des prises de bénéfices lundi, la Bourse de New York a repris le chemin de la hausse ce mardi : le Dow Jones a avancé de 0,2% à 31069 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,3% à 13072 points. 'Les investisseurs se sont concentrés sur les perspectives d'une reprise économique et d'un démarrage non officiel anticipé de la saison des résultats pour le quatrième trimestre', explique Wells Fargo. 'Ils ont aussi gardé un oeil sur le marché obligataire où les Bons du Trésor ont annulé leurs déclins du début de la séance pour avancer pour la première fois en sept jours', note aussi la banque californienne. Côté valeurs, Walmart a progressé de 1,1% après que le géant de la grande distribution a annoncé qu'il s'associerait à la fintech Ribbit pour offrir à ses clients des produits financiers de nouvelle génération. Boeing a gagné 0,8%, alors que le constructeur aéronautique a présenté le détail des livraisons enregistrées dans le cadre de ses opérations commerciales et de défense au quatrième trimestre 2020. Moderna s'est adjugé 6,2%, suite à l'annonce d'une collaboration avec Uber, pour explorer des moyens d'aider à soutenir l'adoption des vaccins contre la Covid-19, via son réseau mondial d'usagers et de chauffeurs.

