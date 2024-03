Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: reprise de souffle mais semaine positive de +2% information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 23:34









(CercleFinance.com) - Pas de 3ème séance de 'doublés records' pour l'ensemble des indices US... mais une petite consolation avec le Nasdaq (Composite et Nasdaq-100) qui battent leur record historique de clôture respectif (mais pas de nouveau record intraday).



La semaine s'achève sur un léger repli qui érode à peine les gains hebdomadaires: l'indice Dow Jones a cédé 0,77% à 39.476Pts mais engrange +2% sur la semaine, le S&P-500 s'est effrité de 0,15% mais finit sur un score fleuve de +2,3% après 2 semaines de consolidation à l'horizontal.



Le Nasdaq Composite améliore son précédent record de 0,16% (à 16.429Pts) et flambe de +2,85% depuis le vendredi des '4 sorcières' qui apparaissait déjà comme une étape haussière décisive.

Le Nasdaq-100 (+0,1% à 38.339) et 2 titres ont fait la différence : Nvidia +3,1% et Alphabet +2,2%.

La hausse a été freinée par Adobe -2,3%, Paypal -2,1%, On Semiconductor -1,5%.



Le S&P500 a été plombé par Lululemon -15,8% mais aussi surtout par le secteur immobilier/foncier avec Boston Property -4,3%, Kimco -3,2%, Simon Property -2,5%, Fidelity et Comerica -2,4%, Zions -2,3%, Goldman Sachs -1,6%, Wells Fargo -1,3%.



La tentation des prises de bénéfices sur les indices US est grande face aux valorisations élevées du moment, ce qui pourrait inciter les opérateurs à prendre quelques gains sur les niveaux actuels dans l'attente de nouveaux catalyseurs.

Le dernier en date remonte à la conférence de presse de la FED mercredi... et une différence d'interprétation des propos de Powell semble évidente en superposant la trajectoire des T-Bonds puis celle du S&P500 et du Nasdaq (le

'30 ans' était encore au-delà de ses niveaux du 15 mars jeudi soir avant de se détendre de -4,5Pts vers 4,400%).







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.