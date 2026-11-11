 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street reprend des forces grâce à la tech, CoreWeave en locomotive
information fournie par AFP 11/11/2026 à 15:37

Ajouter Boursorama à vos sources

La bourse de New York (NYSE), le 4 novembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La bourse de New York (NYSE), le 4 novembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert hausse mercredi, tirée par un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) avec le bon accueil réservé aux résultats de CoreWeave, un acteur du secteur qui avait précédemment inquiété les investisseurs.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,18 %, l'indice Nasdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, avançait de 1,53 % et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,87 %.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
472,230 USD NYSE -0,27%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,4 +15,79%
CAC 40
8 306,87 +0,34%
SOITEC
106,4 +9,92%
Pétrole Brent
94,64 +2,85%
2CRSI
18,25 +6,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank