Wall Street reprend des forces grâce à la tech, CoreWeave en locomotive

La bourse de New York (NYSE), le 4 novembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert hausse mercredi, tirée par un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) avec le bon accueil réservé aux résultats de CoreWeave, un acteur du secteur qui avait précédemment inquiété les investisseurs.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,18 %, l'indice Nasdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, avançait de 1,53 % et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,87 %.

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