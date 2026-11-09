Wall Street reprend des couleurs, entre rebond des puces et chute du pétrole

Les indices boursiers entament la semaine pied au plancher : une heure après le son de la cloche à Wall Street, le Nasdaq s'adjuge 2%, devant le S&P 500 ( 1,5%) et le Dow Jones ( 1,3%). Le secteur des semi-conducteurs tente notamment de se refaire une beauté après avoir dégringolé la semaine dernière, dans le sillage du raz-de-marée démocrate.

Mis à part Nvidia qui cède 5%, empêtré dans une sombre affaire d'espionnage, les fabricants de semi-conducteurs sont en net rebond aux Etats-Unis, profitant de rachats à bon compte après leur récent décrochage. AMD s'envole par exemple de 9,2% devant Broadcom ( 7,4%), Micron ( 5,4%), Qualcomm ( 3,8%) ou encore Intel et GlobalFoundries ( 3,6%).

Il faut dire que les valeurs liées à l'IA avaient subi de violents dégagements la semaine dernière, notamment après la percée des démocrates au Congrès qui laissait craindre l'adoption de mesures moins favorables à cette industrie.

Mais les investisseurs n'ont pu s'empêcher de revenir sur le segment des semi-conducteurs, au regard des points d'entrée particulièrement attrayants qui se sont dessinés.

"Nous pensons que le marché confond un éventuel report des investissements dans les infrastructures d'IA avec une détérioration structurelle de la demande. A mesure que la distinction s'éclaircit et que les prévisions de bénéfices se stabilisent, les valorisations des semi-conducteurs devraient se redresser", soulignait ce matin Utsav Sinha, spécialiste du sujet chez AlphaValue.

Les marchés profitent aussi d'un très net repli des cours du pétrole avec un WTI qui s'échange autour de 86,5 USD le baril, en baisse de 4,4%, dans un contexte de regain d'espoir diplomatique au Moyen-Orient.

Téhéran a en effet réaffirmé lundi sa volonté de rouvrir le détroit d'Ormuz au trafic commercial dans un délai de 48 heures, contre une semaine initialement envisagée, sous réserve que Washington accepte ses conditions. Cette proposition, toujours sur la table, s'accompagne de la poursuite des efforts de médiation du Qatar. De quoi laisser entrevoir une reprise plus rapide des flux pétroliers dans cette voie stratégique et atténuer la prime de risque géopolitique intégrée aux cours du brut.

Les valeurs en mouvement

Le conseil d'administration de Nvidia enquête pour savoir si son directeur général a pu être approché par les services chinois, après des révélations sur sa liaison avec une femme d'affaires liée à une entreprise soupçonnée d'espionnage. Jensen Huang a reconnu son infidélité et présenté ses excuses.

Google annonce l'élargissement de sa gamme de TPU (Tensor Processing Unit, ou unité de traitement tensoriel) de 8e génération avec les nouveaux TPU 8tx, conçus pour l'inférence sécurisée et confidentielle, et TPU 8i Max, adaptés aux fenêtres de contexte de très grande taille.

Uber et McDonald's annoncent l'extension pluriannuelle de leur partenariat, dans le cadre de laquelle Uber deviendra le partenaire de livraison privilégié pour les commandes passées depuis l'application McDonald's, tandis que les services d'Uber seront connectés au programme de fidélité MyMcDonald's Rewards.

AMD annonce que ses processeurs EPYC de 5e génération équipent l'infrastructure hôte des TPU 8tx de Google Cloud, les premiers systèmes cloud à unités de traitement tensoriel (TPU) intégrant des fonctionnalités de calcul confidentiel garanties par le matériel.

Enfin, Eli Lilly a dévoilé des résultats positifs d'un programme clinique de phase 3 évaluant Foundayo (orforglipron).