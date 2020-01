Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : reprend +1% avec de bonnes stats, Apple délivre Cercle Finance • 29/01/2020 à 00:11









(CercleFinance.com) - Wall Street regagne plus de 1% en moyenne, dans le sillage d'un rebond plus fort que prévu des commandes de biens durables aux États-Unis en décembre 2019. Dow Jones reprend modestement 0,66% à 28.722,85 mais le S&P500 grimpe de +1,01% et le Nasdaq de 1,42% à 9.270... et le Russel 2000 engrange +0,9%. Le 'VIX' qui avait une embardée de +25% la veille retombe de -15% vers 16. Les investisseur, encouragés par les propos d'un spécialiste chinois des maladies respiratoires repris par la presse officielle de Pékin alimentent l'espoir que le coronavirus ne va peut-être pas se propager de manière incontrôlable et pourrait connaître un 'pic' de culmination d'ici 8 à 10 jours, ce qui écarterait le risque d'une crise majeure'. Les chiffres du jour ont contribué au regain d'optimisme: les commandes de biens durables ressortent en hausse globale de +2,4% (après -3,1% en novembre) mais hors défense (commandes du Pentagone), elles chutent symétriquement de -2,5%. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'inscrit en hausse de +5Pts ce mois-ci: il grimpe de 126,5 vers 131,6 alors que le consensus anticipait un modeste gain vers 128. Dans le détail, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 170,5 à 175,3 d'un mois sur l'autre, mais celui portant sur leurs attentes s'affiche à 102,5, contre 100 le mois précédent. Mais cela ne peut pas faire complètement oublier la situation sanitaire en Chine où le nombre de cas de victimes du coronavirus déclarés aurait bondit de +60% en 24H Le Nasdaq a été dopé par les rachats à bon compte sur Jd Com +3,4%, Nvidia +3,2%, Activision +2,9%, Apple +2,8%, Western Digital et AMD +2,6%, eBay +2,1%, Microsoft +2% Peu après la clôture, Apple a publié des résultats qui ont dépassé les 'expectations' avec un bénéfice de 22,24Mds$, soit un profit par titre de près de 5$ (4,99$ contre 4,18$ en 2019 alors que le consensus attendait 4,54$). Le chiffre d'affaire du 'T4' atteint 91,82Mds$ (contre 84,31Mds$ en 2018 et 88,48Mds$ anticipé). Apple anticipe 63 à 67Mds$ de C.A au 1er trimestre 2020 contre 62,4Mds$ espérés. Les ventes d'iPhones ont représenté près de 60% du C.A total, avec 55,96Mds$ (+7% par rapport à 2018), soit 10% de mieux que le consensus. Le titre Apple prenait +2,5% en transactions 'after hour', soit +5% en tout par rapport à lundi soir. Le marché obligataire américain a consolidé logiquement avec le retour de l'appétit pour le risque et des 'stats' robustes pour décembre et janvier: les T-Bonds se retendent de +4Pts à 1,645% alors que la FED devrait délivrer un message sans surprise demain soir à l'issue de son FOMC... sauf si Jerome Powell et ses collègues jugent que les injections massives de liquidités actuelles ne sont plus justifiées.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.