Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street replonge dans le rouge Reuters • 31/03/2020 à 23:17









LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN BAISSE par Sinéad Carew NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a de nouveau fini dans le rouge mardi et bouclé le premier trimestre de l'année sur des baisses jamais atteintes depuis la crise financière de 2008 au moins, en raison notamment de l'aggravation de la crise sanitaire aux Etats-Unis et de son impact sur l'activité économique du pays. L'indice Dow Jones, qui a clôturé la séance sur une baisse de 1,84%, à 21.917,16 points, a chuté de plus de 23% depuis le début de l'année, ce qui représente sa plus forte baisse sur un trimestre depuis le quatrième trimestre 1987, marqué par le krach boursier du 19 octobre. L'indice S&P 500, plus large, a perdu mardi 42,06 points, soit -1,60%, à 2.584,59. Le S&P a plongé de 20% depuis janvier, sa plus forte chute trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2008, pendant la crise financière. Jamais dans son histoire le S&P, créé en 1957, n'avait enregistré un tel déclin au premier trimestre. Quant au Nasdaq .IXIC, en baisse sur la séance de -0,95% à 7.700,10 points, il a subi en mars sa plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2008. Alors que les économistes revoient drastiquement à la baisse leurs anticipations de croissance pour l'année en cours, les investisseurs redoutent que des faillites et licenciements en série conduisent à une récession profonde et durable. Les indices sectoriels de l'immobilier et des services aux collectivités ont subi parmi les plus fortes baisses, -3% et -4% respectivement, après avoir bénéficié d'un récent engouement des investisseurs à l'affût de valeurs susceptibles de résister au marasme. L'indice sectoriel de l'énergie a en revanche repris des couleurs (+1,6%) grâce à un rebond des prix du pétrole. (version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.