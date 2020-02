Wall Street replonge, craintes renforcées sur le coronavirus

Wall Street dévissait mardi en milieu de séance new-yorkaise, au lendemain d'une dégringolade, les investisseurs craignant que l'épidémie de nouveau coronavirus ne se transforme en pandémie avec l'augmentation du nombre de cas recensés dans le monde.

Aux alentours de 18H55 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, chutait de 2,00% à 27.401,75 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 1,62% à 9.072,30 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 1,85% à 3.166,17 points.

Lundi, Dow Jones et S&P 500 avaient connu leur pire séance depuis plus de deux ans et le Nasdaq avait accusé sa plus lourde perte depuis octobre 2018.

Selon Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services, les acteurs du marché sont peu rassurés devant la propagation à grande échelle de l'épidémie de pneumonie virale, notamment en Italie où les autorités ont fait état mardi soir de 322 cas dont dix décès.

"Pour un investisseur américain, ce n'est pas l'Italie au niveau économique qui l'inquiète, mais le fait que, petit à petit, il faut absolument revoir à la baisse les taux de croissance globaux", explique l'expert.

Selon M. Volokhine, les perspectives d'un rebond rapide s'éloignent alors que de plus en plus d'entreprises annoncent s'attendre à pâtir des conséquences économiques du coronavirus.

La compagnie aérienne United Airlines (-5,8%) a, par exemple, suspendu lundi soir ses prévisions financières pour 2020, expliquant que "l'éventail des scénarios possibles" liés au nouveau coronavirus était "trop large pour fixer actuellement des objectifs".

Le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow s'est voulu rassurant en déclarant, mardi sur la chaîne d'informations financières CNBC, que l'épidémie ne serait pas une "catastrophe économique" malgré certains accrocs inévitables.

L'aversion au risque restait toutefois très forte mardi à Wall Street, envoyant le taux sur la dette américaine à 10 ans proche de son plus bas niveau historique, à 1,321%. Une baisse du taux obligataire est synonyme d'une augmentation des prix des bons du Trésor et donc d'une demande en hausse.

"Quand l'argent sort d'un marché, il va se positionner ailleurs ou bien il reste en cash", précise M. Volokhine.

"Pour le moment, il va évidemment se positionner dans le marché obligataire américain, mais aussi dans les marchés obligataires européens. C'est un pur réflexe de peur", poursuit-il.

dho/jum/pcm