Wall Street: repli lundi en l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a perdu du terrain lundi en l'absence d'éléments suffisamment positifs pour soutenir la tendance haussière à l'oeuvre depuis le début de l'année : le Dow Jones a cédé 0,1% à 33891 points et le Nasdaq Composite a lâché 1% à 11887 points.



Les investisseurs ont marqué une pause après les bonnes performances enregistrées ces cinq dernières semaines et fait preuve d'une certaine prudence face à l'évolution de la situation économique et de la politique monétaire.



Ils s'inquiétaient ainsi de la divergence de vue se creusant entre le discours ferme de la Fed et les anticipations plus optimistes de certains, qui se projetaient déjà dans l'après-inflation et l'assouplissement monétaire.



L'absence de catalyseurs incitait également les investisseurs à des prises de bénéfices, d'autant plus que la saison des résultats va commencer à toucher à sa fin cette semaine avec la publication de 95 sociétés du S&P 500 et d'une seule composante du Dow Jones.



Selon des données publiées par FactSet, sur les 50% d'entreprises du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé leurs résultats, 70% ont dépassé les prévisions de Wall Street, un chiffre en-dessous de la moyenne de 77% atteinte sur les cinq dernières années.



Seules publications notables de ce lundi, Tyson Foods a décroché de 4,6% dans le sillage d'un BPA trimestriel en chute de 70% pour le groupe agroalimentaire, alors que Loews Corp a pris 2,2%, le conglomérat ayant vu le sien augmenter de 12%.



Par ailleurs, Tesla a avancé de 2,5% sur fond de propos favorables de Wedbush qui réaffirmait son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 200 à 225 dollars sur le titre du constructeur de voitures électriques.