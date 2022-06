Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: repli limité par des propos de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a fini la séance en repli limité, suite à des déclarations jugées rassurantes de Jerome Powell : le Dow Jones a cédé plus de 0,1% à 30483 points, tout comme le Nasdaq Composite à 11053 points.



Tenant devant la commission bancaire du Sénat son habituel discours semestriel, le patron de la Réserve fédérale a expliqué la position de l'institution en usant d'arguments sans surprise qui ont plutôt rasséréner le marché.



Il a notamment réaffirmé que la politique monétaire restrictive actuellement menée par la banque centrale ne déboucherait pas nécessairement sur une retombée en récession de l'économie américaine.



Jerome Powell a également assuré que la Fed prévoyait de s'adapter aux données économiques, ce qui pourrait se traduire par une baisse des pressions inflationnistes et l'espoir d'un atterrissage en douceur.



Les déclarations du président de la Fed ont pesé sur les rendements obligataires, avec celui des Treasuries à 10 ans qui a reflué de 15 points de base à 3,15% alors que le baril de pétrole WTI a chuté de 3,8% à environ 105,3 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, eBay a pris 2% après l'acquisition par le spécialiste des enchères sur Internet de KnownOrigin, plateforme qui offre aux artistes un lieu pour créer des objets uniques et authentiques, sous la forme de NFT.





