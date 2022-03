Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: repli limité, les pétrolières en soutien information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 15:14









(CercleFinance.com) - Après avoir signé quatre semaines consécutives de baisse, Wall Street devrait poursuivre son mouvement de repli lundi matin dans un contexte de marché toujours dominé par l'envolée des cours du brut.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent entre 0,4% et 0,5%, annonçant un recul limité dans les tous premiers échanges.



La possibilité d'un embargo sur le pétrole russe de la part des Etats-Unis, voire peut-être de l'Europe, est venue relancer les inquiétudes des investisseurs quant à un effet de raréfaction des matières premières.



Sur le compartiment de l'énergie, le baril de Brent progresse encore de 2,6% à 121,2 dollars, tandis que celui du brut léger américain affiche quasiment 2% de gains à 117,7 dollars, un nouveau plus haut depuis 2008.



Mais ce renchérissement des prix du brut devrait également soutenir les poids lourds pétroliers de la cote, comme ExxonMobil ou Chevron, à même d'améliorer leurs marges bénéficiaires grâce à cette dynamique.



Les analystes font valoir que la plupart des valeurs pétrolières cotent actuellement sur la base d'un prix du pétrole compris entre 60 à 75 dollars, ce qui leur confère une valorisation attractive.



Les valeurs liées au tourisme et aux loisirs devraient de leur côté connaître une séance plus difficile, en particulier les compagnies aériennes dans la perspective d'une augmentation des prix du kérosène.



Les investisseurs redoutent, de manière générale, que la flambée des cours de l'énergie entraîne des ruptures importantes dans les chaînes de production, avec des effets pernicieux sur la croissance en raison de la remontée généralisée des prix.



L'envolée des prix de l'énergie pourrait par ailleurs mettre un peu plus de pression sur la Réserve fédérale américaine concernant le resserrement de sa politique monétaire.



De fait, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tend à 1,7890% ce matin en perspective des hausses de taux qui s'annoncent nécessaires en vue de contrecarrer l'inflation.



Cette hausse des rendements devrait mécaniquement inciter les investisseurs à revoir leurs arbitrages en faveur du marché obligataire, une fois encore au détriment des actions.



A noter qu'aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour.





