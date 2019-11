Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : repli limité après les indicateurs avancés Cercle Finance • 21/11/2019 à 17:05









(CercleFinance.com) - Wall Street a pris le chemin de la baisse jeudi matin après l'annonce d'une baisse de l'indicateur avancé du Conference Board, une autre occasion pour les investisseurs de prendre quelques profits sur les gains accumulés au cours de six semaines consécutives de hausse. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,4% à 27.713,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,5% à 8488,6 points. Wall Street avait débuté la journée sans tendance claire, dans un climat de regain d'incertitude concernant les questions commerciales. Mais le marché est clairement repassé dans le rouge suite à l'annonce d'un indicateur avancé du Conference Board en baisse de 0,1% le mois dernier. Il s'affiche ainsi à 111,7 en octobre, après une baisse de 0,2% en septembre et en août. Paru plus tôt dans la journée, l'indice de la Fed de Philadelphie s'était, lui, établi à 10,4 sur le mois en cours, contre 5,6 au précédent, marquant un mieux au niveau de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Parallèlement, le Département américain du Travail a annoncé avoir dénombré 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, stable par rapport à la semaine précédente. Côté valeurs, la chaîne de grands magasins Macy's chute de plus de 5% après la révision à la baisse de ses objectifs annuels suite à des ventes décevantes sur le trimestre écoulé. Le fabricant d'enceintes numériques sans fil Sonos s'adjuge de son coté 4% après avoir dépassé ses objectifs sur l'exercice écoulé et s'être montré optimiste concernant son nouvel exercice fiscal. Au vu de la hausse spectaculaire engrangée depuis le début de l'année (+31%), Wall Street ne semble toutefois rien vouloir lâcher et loin de corriger, les marchés ne font que stagner. 'Il faudrait vraiment que le Dow Jones repasse sous le seuil des 27.670 points pour qu'un tableau défavorable se mette en place', indique un analyste technique.

