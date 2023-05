Wall Street: repli limité après la reprise de First Republic information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 07:44

(CercleFinance.com) - Encaissant sans trop de difficultés l'issue du dossier First Republic Bank, la Bourse de New York n'a affiché qu'un repli symbolique lundi : le Dow Jones a cédé un peu plus de 0,1% à 34052 points, tout comme le Nasdaq Composite à 12213 points.



Les opérateurs ont plutôt été rassurés par la reprise par JPMorgan Chase (+2,1%) de la majorité des actifs et de certains passifs de la First Republic Bank en faillite, auprès de la Federal Deposit Insurance Corporation.



'En réalisant cette transaction, JPMorgan Chase soutient le système financier américain grâce à sa force et à ses capacités d'exécution importantes. Dans le cadre de l'achat, elle prend en charge tous les dépôts, assurés et non assurés', soulignait la banque.



La séance a aussi été marquée par des signaux d'amélioration de l'activité manufacturière aux Etats-Unis le mois dernier, avec un indice PMI de S&P Global repassant en zone d'expansion à 50,2 et un indice ISM en redressement plus timide, à 47,1.



Dans les jours à venir, les opérateurs seront encore attentifs à d'autres données majeures comme les indices PMI et ISM des services et le rapport mensuel sur l'emploi, mais surtout aux conclusions de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, mercredi.



Les analystes anticipent généralement une hausse de 25 points de base des taux directeurs, malgré des signaux de décélération de l'inflation aux Etats-Unis avec un indice PCE hors alimentation et énergie paru en timide baisse à +4,6% en mars, vendredi dernier.



'Il reste à voir quel ton la Fed adoptera, étant donné que les conditions de crédit se sont déjà resserrées', prévenait Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, vendredi dernier.