Wall Street: repli en vue, faute de catalyseurs

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi, les investisseurs ne trouvant pas de nouveaux catalyseurs afin de faire monter encore des indices revenus non loin de leurs plus hauts historiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais abandonnent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains avaient déjà fini sur des scores insignifiants hier, incapables d'amplifier leurs gains en dépit de la poursuite reflux des rendements obligataires.



L'agenda était vierge de chiffres macroéconomiques, ce qui a certainement contribué à figer les scores, et la vague des trimestriels se tarit, les derniers résultats n'apportant plus de véritable impulsion.



Ce matin, les intervenants de marché semblent peiner à trouver une direction claire après les comptes trimestriels contrastés de plusieurs grands noms de la technologie.



Uber Technologies est attendu en net repli après avoir publié une perte nette part du groupe creusée à 654 millions de dollars au titre des trois premiers mois de l'année.



Le média social Reddit devrait lui débuter la séance sur un gain de plus de 12% après avoir livré des performances convaincantes à l'occasion de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse.



Alors que le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, affiche une hausse de plus de 8% depuis le début de l'année, certains analystes commencent à juger les valorisations tendues en l'absence de calendrier précis sur les prochaines baisses de taux de la Fed.



A cet égard, aucun des indicateurs au programme d'ici à la fin de la semaine ne semble véritablement en mesure de donner une esquisse de tableau de l'état de la conjoncture et donc de renseigner sur les intentions de la banque centrale.



Les deux seules statistiques prévues dans la journée sont les stocks des grossistes et les stocks de pétrole.





