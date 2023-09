Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: repli en vue dans un climat d'attentisme information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin, marquant une pause au lendemain d'une séance de hausse suscitée par la vigueur des valeurs technologiques dans un marché attentiste à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Wall Street avait progressé lundi, portée par Tesla (+10%) dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Morgan Stanley et grâce à la vigueur des valeurs liées à l'intelligence artificielle en général.



La prudence devrait néanmoins être de mise aujourd'hui avant la statistique des prix à la consommation, sachant qu'un chiffre supérieur aux attentes pourrait inciter la Réserve fédérale à poursuivre ses hausses de taux.



Avec la remontée des prix de l'essence, l'inflation est attendue en hausse d'au moins 0,6% en août d'un mois sur l'autre, soit sa plus forte progression depuis janvier, de quoi alimenter les doutes sur le ralentissement de l'inflation.



Autre facteur défavorable, Oracle a dévoilé lundi soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu mais fait état de perspectives jugées décevantes pour le trimestre en cours.



La publication faisait chuter le titre du géant américain des logiciels d'entreprise de 9% dans les échanges d'avant-Bourse.



Les investisseurs gardent par ailleurs un oeil sur l'évolution des rendements des emprunts du Trésor américain, qui ont tendance à se stabiliser à la veille de la publication des chiffres de l'inflation.



Le rendement à 10 ans est actuellement inchangé à 4,28%.



Les cours du pétrole avancent, conformément à une tendance installée depuis presque trois semaines avec la perspective d'un plafonnement de la production mondiale.



Le pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,5% à 88,6 dollars le baril.



Aucun indicateur économique majeur n'est prévu à l'agenda du jour.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.