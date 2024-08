Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: repli des 'technos', mais record du Dow Jones information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en baisse (-0,32% pour le S&P500 vers 5617) sur le 'fait accompli' d'un discours de J.Powell (vendredi dernier) qui s'est employé à convaincre les investisseurs qu'un cycle de baisse de taux démarrera bien à l'issue du FOMC des 18/19 septembre prochains... avec presque un an de retard par rapport aux attentes : l'imminence d'un 'assouplissement', puis d'une série de baisses dès janvier ou mars 2024 fut le leitmotiv de la hausse des actions et des T-Bonds d'octobre à décembre 2023.



La séance s'achève sur des sentiments mitigés : les prises de bénéfices l'emportent largement sur le Nasdaq Composite qui chute de -0,85% à 17.726, alors que la prudence domine à 48 heures des résultats du géant américain de l'intelligence artificielle Nvidia attendus mercredi soir.



'Il s'agit de la publication la plus importante de l'année, voire peut-être depuis plusieurs années' selon les analystes de Wedbush Securities. Le titre Nvidia a perdu 2,3% ce lundi et voit sa capitalisation retomber sous 3.120Mds$.



Le titre super Microcomp a décroché de -8,5%, Marvell Techno de -4%, Broadcom de -4,1%, Micron de -3,8%, AMD de -3,2% et le 'SOXX' perd -2,5%, s'imposant comme le plus grand perdant parmi les baromètres sectoriels. A noter l'effondrement de l'ADR du distributeur chinois Pinduoduo : -28,5%, vers 100$.



Mais les optimistes se rassureront avec un nouveau double record historique du Dow Jones en intraday (41.420) puis en clôture (+0,16% à 41.240, au-delà des 41.198 du 17 juillet dernier).



Les indices US ont peu réagi au rebond des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet : +9,9% le mois dernier, après une chute de -6,9% en juin. Toutefois, en excluant les transports (principalement l'aéronautique), elles se sont tassées de 0,2% en juillet.



Des statistiques mesurant le moral des consommateurs aux Etats-Unis en milieu de semaine seront très suivies, mais le chiffre le plus attendu sera l'indice des prix PCE vendredi.



Pas grand-chose à signaler côté taux : les T-Bonds finissent quasi stables à 3,82% (+1,2 point de base), tandis que le '2 ans' se tend de +2,5 pb à 3,938%.





