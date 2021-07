Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : repli des indices, gros temps sur le pétrole Cercle Finance • 06/07/2021 à 23:57









(CercleFinance.com) - Wall Street nous a offert une séance en forme de 'V' avec une clôture quasi au niveau de l'ouverture après un épisode baissier à peu près à mi-séance. Le Nasdaq finit comme il avait commencé, à +0,17%, le S&P500 s'effrite de -0,2%, le Dow Jones de -0,6% (ce qui réduit de moitié ses pertes de la mi-journée). Le Russell-2000 s'est montrée le plus vulnérable avec -1,35% à 2.574Pts. Ce repli des actions s'accompagne d'une spectaculaire détente des taux longs US vers 1,34%, un niveau plus revu depuis le 24 février dernier (un mouvement qui excède de loin les conséquences d'un arbitrage classique actions/T-Bonds). Ce repli des taux a été amplifié par le soudain pullback du pétrole (-2,2%) avec un baril de pétrole (WTI) qui flirtait vers 14H30 avec les 77$ (au plus haut depuis 3 ans) et qui s'enfonce au final vers 73,7$: c'est une séquence 'porte de saloon' qui fait des dégâts après un faux signal haussier ces dernières 48H. Les dégagements se sont accélérés à Wall Street et sur le NYMEX suite à la déception causée par la publication de l'indice ISM (Institute for Supply Management) des 'services' aux Etats-Unis : l'activité dans le secteur tertiaire s'est nettement contractée, de 64 vers 60,1 en juin aux Etats-Unis. 'Les difficultés liées aux pénuries de matériaux, à l'inflation, aux questions logistiques et aux ressources en matière d'emploi continuent de faire obstacle aux conditions d'activité', explique ainsi l'ISM. La composante des prix payés par les prestataires de services a néanmoins légèrement fléchi à 79,5 le mois dernier, contre 80,6 en mai. Le Nasdaq a été maintenu à flot grâce à Amazon +4,7% (qui profite de la chute de ses concurrents chinois Pinduoduo -5,6%, Baidu et JD.Com -5%), Ducusign +3,4%, puis Apple +1,5%, Netflix +1,4%. A noter toutefois les replis de Netease -3,3%, Tesla et Viacom -2,9%. Le S&P500 a été plombé par le secteur pétrolier avec Exxon -2,9%, Conoco -3,8%, Valero -4%, Marathon et Cabot Oil -4,6%, Occidental -6,4%, Halliburton -6,8%, Diamondback -7%.

