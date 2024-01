Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: repli contenu vu la tension des taux, VIX à +7% information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 23:31









(CercleFinance.com) - Wall Street aligne une troisième séance de baisse consécutive mais la cession s'achève sur un repli plutôt modeste (en regard des pertes observées lors des 1ers échanges) et avec des scores relativement homogènes (alors qu'à 15H45, le Dow Jones lâchait 0,3% et le Nasdaq -1,3%).



Le Dow Jones repassé dans le vert à mi-séance lâche -0,25% S&P 500 a reculé de 0,56% à 4.739 (plombé par Caterpillar avec -3%, Disney -2,9%), le S&P 500 a reculé de 0,56% à 4.740 (dans le sillage des minières et des financières), et le Nasdaq -0,59% à 14.855.



NB: aucune hausse supérieure à +2,5% (Paypal) au sein du Nasdaq-100, en revanche des replis de -3% sur Zscaler, -2,1% sur Microchip et On Semiconductors, -2% sur Tesla (qui va encore baisser ses prix, et réduire les cadences de production en Allemagne).



Le Russell-2000 perd -0,9% à 1.909 et affiche déjà plus de 5% de repli depuis le 1er janvier, contre -1% au pire pour le Dow Jones et le Nasdaq.



Avec -0,65%, le 'S&P' bascule dans le rouge ce 17 janvier, 48H après un second test historique des 4.800Pts, 2 ans et 12 jours après le 'pic' du 3 janvier 2022.

Le 'VIX' qui lui est associé fait un bond de +7% et franchit le cap des 14,80, ce qui signe la fin du climat de 'complaisance'.



La consolidation résulte de taux obligataires qui ont continué à se tendre pour atteindre un plus haut depuis un mois, à 4,10% pour ceux à dix ans. Mais le mouvement le plus significatif -et révélateur d'un basculement psychologique- s'observe sur le '2 ans' qui a fait un bond de +14Pts jusque vers 4,36% ce mercredi (et 4,32% ce soir).



La lourdeur de l'obligataire s'est amplifiée à la lumière des chiffres des ventes de détail d'activité industrielle plus robustes que prévus aux Etats Unis.

Le scénario d'une baisse rapide des taux par la FED (fin mars) s'éloigne: le consensus qui était de plus de 77% avant le week-end ressortis à 63% selon le baromètre FedWatch mardi soir.

Il devrait basculer sous les 50 avec la série de 'stats' publiées à 14H30.



Le Département du Commerce a constaté une hausse de 0,6% des ventes de détail le mois dernier, alors que les économistes n'attendaient qu'une hausse de 0,4%.



Et sur un an, la hausse à fin décembre ressort à 5,6%, bien plus que les 5,1% estimés.



Surprise également du côté de la production industrielle : en contradiction totale avec l'indice 'Empire State' de la FED de New York publié mardi (ressorti en fort repli, et même au plus bas depuis mai 2020), la Réserve fédérale dévoilé une augmentation inattendue de +0,1% grâce à la bonne tenue de la fabrication de biens de consommation.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est, lui, établi à 78,6%, un niveau inchangé d'un mois sur l'autre.





